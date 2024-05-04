МастерШеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024 дивитися онлайн
4 травня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ
4 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 13 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 04.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Тиждень розпочнеться з парного конкурсу та… славнозвісної ширми на кухні проєкту! Якщо шеф-кухар знає рецепт страви, він із легкістю може не лише переказати його колезі, а й донести зовнішній вигляд та всі деталі презентації. Аматори знаходитимуться по різні сторони ширми. Один кулінар із пари зможе роздивитися страву та скуштувати її, а потім – має розпізнати потрібні інгредієнти, приготувати ідентичну страву сам та надати вказівки колезі за ширмою. Так, суддям пара має подати дві максимально схожі за рецептом та презентацією страви до референсу. Учасники, в яких це вийде найгірше, – отримають чорний. Натомість пара, яка впорається найкраще, отримає найбажаніший приз – імунітет! Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024.
13 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 13 травня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.