МастерШеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024 дивитися онлайн

4 травня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

4 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 13 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 04.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Тиждень розпочнеться з парного конкурсу та… славнозвісної ширми на кухні проєкту! Якщо шеф-кухар знає рецепт страви, він із легкістю може не лише переказати його колезі, а й донести зовнішній вигляд та всі деталі презентації. Аматори знаходитимуться по різні сторони ширми. Один кулінар із пари зможе роздивитися страву та скуштувати її, а потім – має розпізнати потрібні інгредієнти, приготувати ідентичну страву сам та надати вказівки колезі за ширмою. Так, суддям пара має подати дві максимально схожі за рецептом та презентацією страви до референсу. Учасники, в яких це вийде найгірше, – отримають чорний. Натомість пара, яка впорається найкраще, отримає найбажаніший приз – імунітет! Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024.

13 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 13 травня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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