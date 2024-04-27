МастерШеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024 дивитися онлайн
27 квітня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 27.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ
27 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 12 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 27.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 12 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Цього тижня судді влаштують для учасників підготовку до світлого та важливого свята – Великодня! Великодня паска – справжня королева столу цього дня. У кожної господині є власний рецепт випічки. Своїми кулінарними секретами поділяться і судді проєкту, а завдання учасників – застосувати їх та довершити власним баченням! Так, учасники поділяться на дві команди. Кожна з них має приготувати три паски за рецептами суддів. Окрім кулінарної складової на них чекатиме перевірка навичок фуд-стилістів. Судді нададуть рекомендації щодо вигляду пасок, проте учасники мають довершити зовнішній вигляд на власний розсуд та створити привабливу й цікаву композицію. Чи впораються кулінари? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024.
12 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 6 травня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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