МастерШеф 13 сезон 12 випуск: хто покинув шоу 27.04.2024

28 квітня 2024 17:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 12 випуск: хто покинув шоу 27.04.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 12 випуску від 27.04.2024
Пресслужба каналу СТБ

27 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 12 випуску МастерШеф 13 сезон від 27.04.2024 читайте на сайті TV.UA.

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Одинадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 12-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Олександр Вакка, Владислав Кецмур, Богдан Лупійчук, Дмитро Чикало та Ірина Пруднікова.

На битві чорних сьогодні учасники куштували пісні страви з закритими очима. Судді сказали, що кожен учасник отримає рецепт страви, яку він куштував, але... рецепти до цих страв були порізані й перемішані, як пазл.  Найгірше з цим конкурсом впорався Олександр. Саме тому у 12 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Олександр Вакка.

Олександр Вакка – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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