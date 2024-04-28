МастерШеф 13 сезон 12 випуск: хто покинув шоу 27.04.2024
27 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 12 випуску МастерШеф 13 сезон від 27.04.2024 читайте на сайті TV.UA.
На битві чорних сьогодні учасники куштували пісні страви з закритими очима. Судді сказали, що кожен учасник отримає рецепт страви, яку він куштував, але... рецепти до цих страв були порізані й перемішані, як пазл. Найгірше з цим конкурсом впорався Олександр. Саме тому у 12 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Олександр Вакка.