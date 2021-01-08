Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

8 января 2021 20:45 Юлия Крутиева
Шоу Макса Барских

Смотрите концерт Макса Барских "Семь" - онлайн на нашем сайте TV.UA.

8 января на канале «М1» состоялся показ телевизионной версии музыкального шоу Макса Барских «СЕМЬ». Концерт популярного украинского исполнителя отгремел 29 ноября в МВЦ в Киеве, собрав 12 000 зрителей.

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Это уникальная возможность услышать новые, но уже любимые треки артиста в своей первозданной версии – в такой, которой возможно они больше никогда не прозвучат, обрамленные зрелищной интерактивной постановкой режиссера Алана Бадоева и хореографа Руслана Махова.

«Трансляция шоу «СЕМЬ» – это мой подарок для миллионов поклонников и зрителей Украины. После концерта я прочитал множество сообщений и постов с просьбой показать наше шоу на ТВ, чтобы его смогли увидеть все. В новогоднюю ночь мечты должны сбываться! Теперь каждый сможет послушать новый альбом еще до выхода и выбрать свою любимую песню», – комментирует Барских.

Смотрите телевизионную версию уникального шоу Макса Барских «СЕМЬ» онлайн на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите онлайн «Фантастична ніч на каналі «Україна».

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