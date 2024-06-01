Прокинься з Ектором 3 сезон 10 випуск від 01.06.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: у наш непростий час консерви стали невід’ємною частиною запасів продуктів харчування. Вони чудово зберігаються навіть без холодильника. Головний кулінарний гуру Ектор Хіменес-Браво разом із Владиславом Цимбалюком приготують три неймовірні страви із консерви. Котлета в соковитому бургері буде не з фаршу, а з тушонки. А до ніжного рибного соусу у страві віттело тоннато буде додано не лише анчоуси, а й консервований тунець. Дізнайтеся, який сніданок за 15 хвилин приготує Владислав. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 10 випуск від 01.06.2024.