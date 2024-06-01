Прокинься з Ектором 3 сезон 10 випуск від 01.06.2024 дивитися онлайн

1 червня 2024 13:59 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 10 випуск від 01.06.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Пресслужба каналу СТБ

1 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 10 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 01.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: у наш непростий час консерви стали невід’ємною частиною запасів продуктів харчування. Вони чудово зберігаються навіть без холодильника. Головний кулінарний гуру Ектор Хіменес-Браво разом із Владиславом Цимбалюком приготують три неймовірні страви із консерви. Котлета в соковитому бургері буде не з фаршу, а з тушонки. А до ніжного рибного соусу у страві віттело тоннато буде додано не лише анчоуси, а й консервований тунець. Дізнайтеся, який сніданок за 15 хвилин приготує Владислав. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 10 випуск від 01.06.2024.

10 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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