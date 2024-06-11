Прокинься з Ектором 3 сезон 11 випуск від 08.06.2024 дивитися онлайн

11 червня 2024 19:33 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Прокинься з Ектором 3 сезон 11 випуск від 08.06.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
Пресслужба каналу СТБ

8 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 11 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 08.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто знає: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 28.05.2024)
Дивіться в 11 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: попри корисні властивості риби, здебільшого діти її не люблять. Учасниця шоу МастерШеф 11 сезон і мама двох дітей Віталіна Мкртчян зіткнулася зі схожою проблемою, тому поклала всі сподівання на новаторський підхід Ектора Хіменес-Браво до риби. Зірковий шеф не лише розкриє всі таємниці хека, а й покаже рецепти, які точно припадуть до душі малюкам. Як приготувати соковитий пиріг кіш для всієї сім’ї? Яка хрустка страва вмить змінить ваше ставлення до рибних страв? І чи вдасться Віталіні поєднати українські й вірменські традиції в одному сніданку? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 11 випуск від 08.06.2024.

11 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу Прокинься з Ектором телешоу онлайн відео Ектор Хіменес-Браво телешоу 2024 Прокинься з Ектором 3 сезон Віталіна Мкртчян

Матеріали на тему

Віталій Кличко відзначив Ектора Хіменес-Браво нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва»
Новини

Віталій Кличко відзначив Ектора Хіменес-Браво нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва»
МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
Новини

МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
Телешоу

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі
Меломан

Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024

МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини

«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)
Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі

Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK