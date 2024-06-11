Прокинься з Ектором 3 сезон 11 випуск від 08.06.2024 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: попри корисні властивості риби, здебільшого діти її не люблять. Учасниця шоу МастерШеф 11 сезон і мама двох дітей Віталіна Мкртчян зіткнулася зі схожою проблемою, тому поклала всі сподівання на новаторський підхід Ектора Хіменес-Браво до риби. Зірковий шеф не лише розкриє всі таємниці хека, а й покаже рецепти, які точно припадуть до душі малюкам. Як приготувати соковитий пиріг кіш для всієї сім’ї? Яка хрустка страва вмить змінить ваше ставлення до рибних страв? І чи вдасться Віталіні поєднати українські й вірменські традиції в одному сніданку? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 11 випуск від 08.06.2024.