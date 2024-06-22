Прокинься з Ектором 3 сезон 12 випуск від 15.06.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: зірковий шеф поділиться секретними властивостями кави та тим, як її можна використовувати під час приготування різноманітних страв. У студії шоу Ектор Хіменес-Браво разом зі своїм гостем, суперфіналістом МастерШеф. Професіонали 4 сезон Іваном Іванчуком, приготують неймовірне чилі кон карне з кавою та качину ніжку конфі з кавовим соусом. Іван буде не тільки гостем шоу, адже зірковий шеф підготував йому цікавий кулінарний виклик. Та чи впорається з ним суперфіналіст МастерШеф? Яку страву для гостя обере Ектор у якості випробування? І до чого тут дружина Івана? Дізнайтеся просто зараз і готуйтеся занотовувати ексклюзивні рецепти від кращих шефів України! Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 12 випуск від 15.06.2024.