Прокинься з Ектором 3 сезон 12 випуск від 15.06.2024 дивитися онлайн

22 червня 2024 13:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 12 випуск від 15.06.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
Пресслужба каналу СТБ

15 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 12 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 15.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: зірковий шеф поділиться секретними властивостями кави та тим, як її можна використовувати під час приготування різноманітних страв. У студії шоу Ектор Хіменес-Браво разом зі своїм гостем, суперфіналістом МастерШеф. Професіонали 4 сезон Іваном Іванчуком, приготують неймовірне чилі кон карне з кавою та качину ніжку конфі з кавовим соусом. Іван буде не тільки гостем шоу, адже зірковий шеф підготував йому цікавий кулінарний виклик. Та чи впорається з ним суперфіналіст МастерШеф? Яку страву для гостя обере Ектор у якості випробування? І до чого тут дружина Івана? Дізнайтеся просто зараз і готуйтеся занотовувати ексклюзивні рецепти від кращих шефів України! Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 12 випуск від 15.06.2024.

12 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
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