Прокинься з Ектором 3 сезон 13 випуск від 22.06.2024 дивитися онлайн

1 липня 2024 12:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 13 випуск від 22.06.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)
Пресслужба каналу СТБ

22 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 13 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 22.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)
Дивіться у 13 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: зірковий шеф розкриє секрети приготування ідеального тіста для гарбузово-імбирного печива та поділиться лайфхаками під час приготування стампоту з гарбузом і печеною куркою. Гостею шоу, яка кинула шефу кулінарний «гарбузовий» виклик, стала українська блогерка, зірка TikTok та учасниця проєкту МастерШеф 11 сезон Даша Євтух. Але чому вона обрала саме гарбуз? Дізнайтеся просто зараз! Також у студії шоу Прокинься з Ектором 3 сезон на Дашу чекає інтригуюче завдання-сюрприз від зіркового шефа. та чи впорається гостя з ним? І якими подробицями з особистого життя вона поділиться з Ектором? Тож готуйтеся занотовувати ексклюзивні рецепти з гарбузом! Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 13 випуск від 22.06.2024.

13 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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