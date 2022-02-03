Звонарь: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 02.02.2022)

2 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 19 серию детективного сериала «Звонарь». 19 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

В дежурную часть полиции позвонил сам Стилет и передал привет Звонарю. Юдин предположил, что возможно кто-то из своих сливает информацию. Саше Сычову удалось выяснить, что звонок поступил из магазина на улице Кудрявской. Там работают только двое мужчин: продавец Гаврилюк и директор Бубнов. Продавцу всего 18 лет, а вот директор был в командировке в Кичеево как раз в тот день, когда нашли одну из жертв Стилета. Звонцов, Борисов и Юдин отправляются на Кудрявскую проверять эту версию следствия.

19 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.