Vidiyo — новинка марта 2021 года от LEGO, которая обещает стать настоящей сенсацией в мире детских конструкторов и вывести конструирование на новый уровень.

Теперь ребенок сможет срежиссировать собственный видеоклип и поделиться достижениями с друзьями в специально созданной для этого соцсети.

Линия Vidiyo разработана LEGO при поддержке Universal Music Group. Это больше чем просто наборы для моделирования.

LEGO Vidiyo — одновременно конструктор с элементами дополненной реальности, фонотека и детская социальная сеть типа TikTok, которую поклонники бренда метко окрестили BrickTok, подчеркнув связь со знаменитыми кирпичиками LEGO.

От конструктора мало что осталось. Упор делается не на моделирование, а на создание уникального видеоконтента, режиссер которого — ребенок.

Как работает LEGO Vidiyo

В линейке Vidiyo детям предлагается раскрутить собственную звезду или даже собрать целую музыкальную группу из поющих лего-фигурок, которые представлены в двух вариантах: BeatBoxes и Bandmates. БитБоксы соотнесены с определенными образами (лама, русалка, пират, пришелец, робот, единорог) и музыкальными жанрами (панк, поп, рэп, хип-хоп и т. д.), благодаря чему можно выбрать набор в близком ребенку стиле.

Бендмейты — фигурки-сюрпризы, поэтому узнать, что вам досталось, можно только после распаковки коробки.

Почувствуй себя режиссером: особенности новинки LEGO

Наборы также комплектуются BeatBits — пластинками в ярких обложках, содержащими фрагменты известных музыкальных композиций.

Здесь собраны мировые хиты разных лет, среди которых песни Queen, Nirvana, Стиви Уандера, Арианы Гранде, Билли Айлиш и других исполнителей (из русскоязычных — Ивана Дорна). LEGO обещает, что фонотека со временем будет пополняться.

Чтобы создать свою суперзвезду, ребенку нужно открыть конструктор и с помощью специальной бесплатной программы, которая скачивается с Google Play или App Store, отсканировать находящуюся там мини-фигурку. Останется выбрать из предложенных БитБитов подходящую мелодию — и можно приступать к съемке видеоклипа.

Тернистый путь суперзвезды

После сканирования лего-фигурки ее виртуальный образ появляется на экране, и начинается волшебное превращение игрушки в суперзвезду, старт которому, как и в реальной жизни, дает съемка видеоклипа.

БитБиты содержат не только мелодии, но и спецэффекты (черно-белое мерцание, молнии, конфетти, декорации, писк и т. д.), которые можно добавить в клип. Те же БитБиты отвечают за движения виртуальной модели. С их помощью можно научить фигурку на экране танцевать под музыку.

Максимальная продолжительность видеоролика в LEGO Vidiyo — 1 минута. Его можно делить на отрезки, монтировать их и накладывать нужные визуальные, звуковые и дополнительные эффекты.

Соцсеть для друзей LEGO Vidiyo

Чтобы мини-фигурка стала суперзвездой, просто снять для нее клип (или несколько клипов) недостаточно. Нужно, чтобы нового исполнителя узнало и полюбило как можно больше людей. Для этого и придумана соцсеть, где поклонники Vidiyo могли бы делиться результатами своих режиссерских достижений с друзьями и единомышленниками.

Почувствуй себя режиссером: особенности новинки LEGO

Снятый и смонтированный клип загружается в приложение LEGO Vidiyo и собирает лайки от других пользователей. В целях безопасности ролики размещаются анонимно. Любая информация, по которой можно узнать ребенка, отсекается, а комментарии, прежде чем появиться на экране, проходят обязательную модерацию. Чтобы стимулировать детей участвовать в работе соцсети, для них планируется устраивать различные конкурсы с призами. А за активную виртуальную жизнь малыши будут получать специальную валюту на покупку гардероба и аксессуаров для своих «звезд». Чем больше видеороликов, тем больше валюты, а значит — больше видеороликов.

Нам песня строить и жить помогает

LEGO видит в Vidiyo больше чем просто развлекательный ресурс.

Увлечение музыкой — неотъемлемая часть общего развития ребенка. Развивая творческие способности в этом направлении, дети учатся самовыражаться и одновременно в развлекательной форме осваивают технические навыки, связанные с созданием клипа. LEGO Vidiyo дает малышам возможность через интересную игру лучше понять себя и направление деятельности, которое по-настоящему нравится и может стать основой для выбора будущей профессии.

Почувствуй себя режиссером: особенности новинки LEGO

Наборы LEGO Vidiyo уже поступили в продажу. Так что, насколько оправданны ожидания бренда от новой линейки, станет понятно уже через несколько месяцев. В любом случае песни и танцы с любимой игрушкой — приятное времяпрепровождение, которое доставляет детям много радости.

Желаем поклонникам LEGO творческих свершений и побед!

Vidiyo - новинка березня 2021 роки від LEGO, яка обіцяє стати справжньою сенсацією в світі дитячих конструкторів і вивести конструювання на новий рівень. Тепер дитина зможе зрежисерувати власний відеокліп і поділитися здобутками з друзями в спеціально створеній для цього соцмережі.

Лінія Vidiyo розроблена LEGO за підтримки Universal Music Group. Це більше ніж просто набори для моделювання. LEGO Vidiyo - одночасно конструктор з елементами доповненої реальності, фонотека і дитяча соціальна мережа типу TikTok, яку шанувальники бренду влучно охрестили BrickTok, підкресливши зв'язок зі знаменитими цеглинками LEGO. Від конструктора мало що залишилося. Упор робиться не на моделювання, а на створення унікального відеоконтенту, режисер якого - дитина.

Як працює LEGO Vidiyo

У лінійці Vidiyo дітям пропонується розкрутити власну зірку або навіть зібрати цілу музичну групу з співаючих лего-фігурок, які представлені в двох варіантах: BeatBoxes і Bandmates. Бітбоксом співвіднесенні з певними образами (лама, русалка, пірат, прибулець, робот, єдиноріг) і музичними жанрами (панк, поп, реп, хіп-хоп і т. Д.), Завдяки чому можна вибрати набір в близькому дитині стилі. Бендмейти - фігурки-сюрпризи, тому дізнатися, що вам дісталося, можна тільки після розпакування коробки.

Набори також комплектуються BeatBits - пластинками в яскравих обкладинках, що містять фрагменти відомих музичних композицій. Тут зібрані світові хіти різних років, серед яких пісні Queen, Nirvana, Стіві Вандера, Аріани Гранде, Біллі Айлиш та інших виконавців (з російськомовних - Івана Дорна). LEGO обіцяє, що фонотека з часом буде поповнюватися.

Щоб створити свою суперзірку, дитині потрібно відкрити конструктор і за допомогою спеціальної безкоштовної програми, яка завантажується з Google Play або App Store, відсканувати знаходиться там міні-фігурку. Чи залишиться вибрати із запропонованих БітБітов відповідну мелодію - і можна приступати до зйомки відеокліпу.

Тернистий шлях суперзірки

Після сканування лего-фігурки її віртуальний образ з'являється на екрані, і починається чарівне перетворення іграшки в суперзірку, старт якому, як і в реальному житті, дає зйомка відеокліпу.

БітБіти містять не тільки мелодії, а й спецефекти (чорно-біле мерехтіння, блискавки, конфетті, декорації, писк і т. Д.), Які можна додати в кліп. Ті ж БітБіти відповідають за рухи віртуальної моделі. З їх допомогою можна навчити фігурку на екрані танцювати під музику.

Максимальна тривалість відеоролика в LEGO Vidiyo - 1 хвилина. Його можна ділити на відрізки, монтувати їх і накладати потрібні візуальні, звукові і додаткові ефекти.

Соцмережа для друзів LEGO Vidiyo

Щоб міні-фігурка стала суперзіркою, просто зняти для неї кліп (або кілька кліпів) недостатньо. Потрібно, щоб нового виконавця дізналося і полюбило якомога більше людей. Для цього і придумана соцмережа, де шанувальники Vidiyo могли б ділитися результатами своїх режисерських досягнень з друзями і однодумцями.

Знятий і змонтований кліп завантажується в додаток LEGO Vidiyo і збирає лайки від інших користувачів. З метою безпеки ролики розміщуються анонімно. Будь-яка інформація, за якою можна дізнатися дитини, відсікається, а коментарі, перш ніж з'явитися на екрані, проходять обов'язкову модерацію. Щоб стимулювати дітей брати участь в роботі соцмережі, для них планується влаштовувати різні конкурси з призами. А за активну віртуальне життя малюки отримуватимуть спеціальну валюту на покупку гардероба і аксесуарів для своїх «зірок». Чим більше відеороликів, тим більше валюти, а значить - більше відеороликів.

Нам пісня будувати і жити допомагає

LEGO бачить в Vidiyo більше ніж просто розважальний ресурс. Захоплення музикою - невід'ємна частина загального розвитку дитини. Розвиваючи творчі здібності в цьому напрямку, діти вчаться самовиражатися і одночасно в розважальній формі освоюють технічні навички, пов'язані зі створенням кліпу. LEGO Vidiyo дає малюкам можливість через цікаву гру краще зрозуміти себе і напрямок діяльності, який по-справжньому подобається і може стати основою для вибору майбутньої професії.

Набори LEGO Vidiyo вже надійшли в продаж. Так що, наскільки виправдані очікування бренду від нової лінійки, стане зрозуміло вже через кілька місяців. У будь-якому випадку пісні і танці з улюбленою іграшкою - приємне проведення часу, яке доставляє дітям багато радості.

Бажаємо шанувальникам LEGO творчих звершень і перемог!

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