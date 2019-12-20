Куда пойти в Киеве 21–22 декабря 2019 (афиша)

20 декабря 2019 11:03 Александр Кива
Куда пойти в Киеве 21–22 декабря 2019 (афиша)
Куда пойти в Киеве 21–22 декабря 2019 (афиша)

Спектакли, мультфильмы, зимние гуляния, концерты и праздничная дискотека для детей – в ближайшие выходные киевлянам будет что выбрать для веселого и интересного отдыха.

Зимова Країна на ВДНГ

  • Где: станция метро «Выставочный центр»
  • Когда: 20–22 декабря 2019 г., с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)
  • Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн
  • Купить билеты.

Любимое место для семейного отдыха – тематический парк-фестиваль «Зимова Країна на ВДНГ» – не устает радовать своих гостей разнообразными активностями. Пятый сезон дарит массу возможностей весело провести время – каток, тюбинговые горки, парк ледовых скульптур, рождественская ярмарка, контактный зоопарк и ферма бабочек, спектакли, выставки, экскурсии, как на свежем воздухе, так и в павильонах. «Зимова Країна на ВДНГ» будет работать до 1 марта 2020 года.

Рождественская Фабрика Желаний

  • Где: ВДНГ, станция метро «Выставочный центр»
  • Когда: 20–22 декабря 2019 г., 10:00
  • Сколько: 200 грн
  • Купить билеты.

Одна из популярнейших локаций на ВДНГ в праздничный период – настоящий европейский городок со своим предприятием, фабрикой елочных украшений. Местные труженики эльфы стараются изо всех сил, чтобы выполнить желания всех гостей, и устраивают для детворы захватывающую интерактивную игру – проводят по всем цехам фабрики, знакомят с процессом изготовления игрушек и делятся рецептом исполнения желаний. Каждый ребенок обязательно сделает елочный шар своими руками. Фойе павильона оформлено в виде праздничной ярмарки, где можно выпить кофе и купить домой игрушек.

Осторожно, женщины!

  • Где: Национальный дворец искусств «Украина» (малый зал)
  • Когда: 20 декабря 2019 г., 19:00
  • Сколько: 300–500 грн
  • Купить билеты.

Спектакль киевского театра «Тысячелетие» поставлен по пьесе известного драматурга Андрея Курейчика. Парижский художник Серж Дюбуа считает себя честным и верным человеком, при этом умудряется «хранить верность» одновременно трем дамам: студентке Лулу, взбалмошной барменше Жаклин и аристократке Марисабель. Естественно, ни одна из девушек до поры до времени не подозревает о существовании конкуренток (или подруг по несчастью?), но, по законам жанра, однажды они наконец встречаются…
Длительность спектакля 120 минут, с антрактом.

Подпольный стендап: XL. Новогодний выпуск

  • Где: Дом Кино
  • Когда: 20 декабря 2019 г., 20:00
  • Сколько: 150–350 грн
  • Купить билеты.

Большой новогодний концерт для ценителей комедийной импровизации. Известные юмористы Киева, участники телепроектов «Рассмеши комика», «Стендап Шоу», лауреаты международных фестивалей комедии устроят настоящий праздник для публики и будут шутить на темы, которые придумают зрители. Отличным дополнением к вечеру юмора станет живая музыка.

Loca Band

  • Где: Docker-G pub, ул. Игоревская, 13/5
  • Когда: 20 декабря 2019 г., 21:00
  • Сколько: 100–125 грн
  • Купить билеты.

Молодая украинская кавер-группа Loca Band известна своим фирменным исполнением латиноамериканских мелодий. Профессиональный вокал и оригинальное звучание мировых хитов в стилях latina, pop, pop-rock, jazz, soul гарантируют зрителям прекрасный музыкальный вечер. 

Проделки ангелов

  • Где: Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Украины
  • Когда: 21 декабря 2019 г., 19:00
  • Сколько: 150–450 грн 
  • Купить билеты.

Как мужчине лучше понять свою женщину, и наоборот? Только пережив все на собственной шкуре, в прямом смысле переселившись в тело супруги/супруга. Вечный сюжет об особенностях женской и мужской психологии и связанных с ними курьезах представляет фантастическая комедия по мотивам известной пьесы «Исполнитель желаний» Андрея Курейчика. В главных ролях – многолетние любимцы украинских зрителей Владимир Горянский и Руслана Писанка. Их герои однажды проснулись в телах друг друга и попервах восприняли проделки судьбы как настоящую катастрофу. Но со временем каждый из них начинает видеть в таком положении позитив и пользу. Ну а финал истории точно никого не оставит равнодушным.

Спектакль идет на русском языке, продолжительность 1 час 40 минут.

Будьте как дома (Ада Роговцева)

  • Где:  Международный центр культуры и искусств
  • Когда: 21 декабря 2019 г., 19:00
  • Сколько: 250–630 грн 
  • Купить билеты.

Украинскую сценическую версию популярной в Европе пьесы французского драматурга Жана-Мари Шевре Squat поставила режиссер Екатерина Степанкова. Squat в переводе с английского означает самовольное вселение в чужой дом. Тема единого дома для всего человечества особенно актуальна в современном мире, где миграция стала обычным явлением. Для одних свое, родное пространство определяется государственными границами, а для других – стенами парижской квартиры, где и живут герои спектакля, приоткрывая для зрителя свои одновременно простые и сложные взаимоотношения. Роль главной героини Маривонн играет народная артистка Украины Ада Роговцева. Исполнитель главной мужской роли – араба Самира – актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев. 

Клетка! Клетка! Клетка!

  • Где: центр семейного досуга Teleport360, ВДНГ, павильон 10
  • Когда: 20–22 декабря 2019 г., 13:00, 17:00
  • Сколько: 100–120 грн
  • Купить билеты.

История от том, как рождаются и развиваются триллионы клеток нашего тела – от первоначальной единой клетки до сложной структуры всего организма. Главные герои мультфильма Радж и Сьюзи отправляются в захватывающее путешествие по глубинам анатомии.

Рождественская история с Тиной Кароль

  • Где: Киевский Дворец Спорта
  • Когда: 22 декабря 2019 г., 16:00, 20:00, 23–24 декабря, 20:00
  • Сколько: 450–2790 грн
  • Купить билеты.

Тина Кароль устраивает для своих поклонников сказочный рождественский проект, наполненный колядками, украинскими традициями и приятными сюрпризами. На сцене соберутся известные артисты, спортсмены, политики, общественные деятели и талантливые дети. MONATIK, DZIDZIO, Беz Обмежень, Олег Скрипка и группа «ВВ», «Женский Квартал», MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, оркестр Вооруженных Сил Украины, звезды шоу «Голос Країни», «Танці з зірками» и многие другие удивят зрителей неожиданными амплуа. На концертах певица вместе с проектом «Здійсни мрію» воплотит в жизнь большие мечты юных талантов. Также среди публики разыграют ценные новогодние подарки.
Во время концерта 23 декабря будет проводиться съемка для канала «1+1»,  телеверсию покажут на на рождественские праздники.

Сказочный бал 2020

  • Где: центр развлечений FamilyQuest, проспект Бандеры, 23, ТРЦ «Городок»
  • Когда: 22 декабря 2019 г., 17:00
  • Купить билеты.

Жители сказочного мира устраивают новогодний бал, на который приглашают почетных гостей, среди которых Анна, Олаф и Кристоф из «Холодного сердца», Алиса и Шляпник и много других героев из любимых мультфильмов. Но коварной Малефисенте хочется испортить всем праздник, и она со своим помощником Вороном разбивает магический шар, уничтожив радость, везение и удачу на весь следующий год, так что ни одно детское желание больше не сбудется!
Чтобы спасти вечеринку и наступающий год, сказочным героям нужны помощники, и секретная служба Санты разослала письма детям, которые должны своей верой в новогоднее чудо разрушить чары Малефисенты.

В программу шоу входят: театрализованная дискотека с костюмированными актерами, ведущим в костюме хранителя Нового Года и диджеем с любимыми песнями, криококтейли от бармена, химическое снежное шоу от лесного тролля, сладкий подарок от Санта-Клауса каждому участнику и фото на память с персонажами. Длительность праздника 2 часа 30 минут.

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