Куда пойти в Киеве 1 – 2 февраля 2020 (афиша)

В ближайшие выходные Киев будет будет принимать всемирно известных музыкантов, вокалистов и артистов балета.

Зимова Країна на ВДНГ

Также порадуют прекрасные спектакли с любимыми украинскими актерами, выставка кинокостюмов и яркие зажигательные выходные на ВДНГ.

● Где: станция метро «Выставочный центр»

● Когда: 31 января – 2 февраля, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

● Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн / Купить билеты.

Февраль в парке-фестивале «Зимова Країна на ВДНГ» будет необычайно активным и драйвовым. Организаторы готовят тематические мероприятия для каждых выходных. Будут и гастрономические удовольствия, и романтика, и веселые фотосессии, и множество конкурсов. Ну и конечно, традиционно ждут гостей любимые локации: большой каток (прокат коньков включен в билет), две тюбинговые горки (детская 4 метра в высоту и взрослая 9 метров в высоту и 55 в длину), «Замок ледовых скульптур» (в нем также есть горка длиной 20 метров, и безлимитные спуски входят в цену билета), шоурум украинского бренда W8Less, где можно купить много стильных и удобных вещей, а детям – поиграть или пройти мастер-класс в зоне отдыха, сферический кинотеатр TELEPORT360 с чудесными научно-популярными мультфильмами, контактный зоопарк Animal Park, тропическая ферма «Планета бабочек», веревочный парк Sky park, аттракционы, уличный фудкорт и рестораны.

Ну а королевой первого уик-энда – 1 и 2 февраля – станет традиционная украинская наливка. Этот сладкий и ароматный напиток с древних времен популярен на наших землях, и рецептов его приготовления существует множество. На ВДНГ соберутся производители из разных регионов, которым будет что предложить и любителям фруктово-ягодных наливок, и более горьких и пряных настоек. Ну и как же без соревнований и веселых конкурсов? После дегустации все присутствующие определят наиболее оригинальную наливку. А самые смелые из гостей могут побороться за звание «Госпожа Пьяная Вишня» и «Господин Спотыкайло».

Выставка костюмов «Магия кино»

● Где: Концерт-холл ВДНГ, метро «Выставочный центр»

● Когда: 31 января – 2 февраля, 12:00–20:00

● Сколько: 90–390 грн. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно / Купить билеты.

Украинский кинематограф наконец-то переживает подъем – наши режиссеры снимают качественные и зрелищные проекты, о чем свидетельствует количество зрителей и собранные суммы в прокате кинотеатров. Так что мир кино все так же восхищает и захватывает людей, как и раньше, а значит, магия будет продолжаться.

А всем, кому всегда было интересно заглянуть за кулисы и изнутри увидеть, как создается кино- и телепродукт, рекомендуем посетить выставку «Магия кино» – совместный проект компаний FILMUA Group и StarLight Entertainment. Экспозиция расскажет о том, как организован съемочный процесс, о специфике работы специалистов, задействованных в художественном оформлении проектов. Особая гордость организаторов – коллекция костюмов, созданных для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. За рубежом подобные выставки проходят постоянно, а для Украины это первый такой проект. И зрителям, несомненно, будет интересно увидеть костюмы со съемок фильмов, которые недавно прошли, идут сейчас или планируются к показу на наших экранах. Это наряды героев исторического боевика «Захар Беркут», мелодрамы «Віддана», телесериала «Кріпосна», мультфильма «Мавка. Лісова пісня» (премьера ожидается в 2021 году, а персонажи представлены в Замке ледовых скульптур на ВДНГ до 1 марта). Представлены и костюмы с показов спектакля «Викрадена принцеса» и 5D-шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Образы к этим проектам создавали украинские дизайнеры Ольга Навроцкая, Леся Патока, Антонина Белинская и другие. Также на выставке можно посмотреть эскизы, картины, постеры, трейлеры, эксклюзивные бэкстейджи.

Любовники по заказу, или Не в своей тарелке

● Где: Киев, Национальный дворец искусств «Украина», малая сцена

● Когда: 31 января, 19:00

● Сколько: 250–400 грн / Купить билеты.

Авантюрная комедия по мотивам произведения французского драматурга Марка Камолетти, известного своими пьесами о любовных приключениях. Вот и в этом спектакле есть, как водится, неверный муж, который мечтает в отсутствие супруги, привести в свой уютный загородный домик любовницу. Бернард уже предвкушает страстный уик-энд с красоткой Сюзанной, как вдруг его благоверная, Жаклин, внезапно отменяет запланированную поездку к матери. И предприимчивый Бернард, в роли которого – известный кино- и телеактер Георгий Поволоцкий, начинает выдумывать, как бы объяснить жене, кто такая эта Сюзанна… А попутно возникнет еще немало сюрпризов, которые не дадут зрителям заскучать.

Спектакль идет на русском языке. Продолжительность – 2 часа с антрактом. Возраст – старше 18 лет.

Экскурсия в метро

● Где: метро «Олимпийская», возле Планетария

● Когда: 01 февраля, 14:00

● Сколько: 150 грн / Купить билеты.

Все мы привыкли, что метрополитен – это в первую очередь быстрый и удобный вид транспорта. И в будничной суматохе уже давно перестали обращать внимание на особенности проектировки или оформления станций. А ведь наше метро – еще и масштабный исторический и арт-объект, к которому стоит присмотреться.

Киевский метрополитен в этом году отмечает свое 60-летие. Он имеет 52 станции (21 открыта за время независимости Украины), перевозит около 1,5 миллиона пассажиров, а туннели занимают почти 70 километров. Некоторые станции можно назвать произведениями искусства наравне со старинными зданиями – так красиво и профессионально они оформлены. В ходе экскурсии посетители пройдут по самым интересным станциям, узнают в них места, где происходит действие в разных книгах, а также где встречаются призраки и даже кости доисторических животных. Экскурсовод расскажет о подвижном составе, удивительной истории строительства метро, о легендах, связанных с каждой станцией, об организации сети метрополитена, о том, как подземный вестибюль может превратиться в бомбоубежище и как правильно себя вести в экстренных ситуациях.

Продолжительность экскурсии 3 часа. Вход в метро оплачивается дополнительно.

Ray Collins' Hot-Club

● Где: Caribbean Club

● Когда: 01 февраля, 19:00

● Сколько: 590–1290 грн / Купить билеты.

Всем, кто любит джаз и свинг, рекомендуем не пропустить концерт знаменитого немецкого оркестра Ray Collins 'Hot-Club. Этот коллектив уже почти 20 лет успешно гастролирует по всему миру, выпустил 13 альбомов. После выхода первого – Shaking That Boogie в 2001 году – Ray Collins 'HOT-CLUB назвали одним из лучших свинговых коллективов мира. А в 2005-м их хит Barefoot стал саундтреком к известному фильму Barfuß ( «Босиком по мостовой») Тиля Швайгера.

Группу постоянно приглашают на свинг- и рокабилли-фестивали, и, судя по полным залам, музыкальный стиль биг-бэндов 40–50-х годов сейчас на пике популярности. Выступления девяти участников Ray Collins 'HOT-CLUB – это всегда музыкальное мастерство и яркое танцевальное действо. В Украину оркестр приезжал в 2011 году и 2018 годах, и вот – новый драйвовый концерт на котором Ray Collins 'HOT-CLUB представят свой новый альбом When Night Сomes to Berlin, вышедший в ноябре 2019-го. Вместе с немцами на сцене Caribbean Club споет украинская группа «Руки'в Брюки».

Физкультура для Бабы Яги

● Где: Центр искусств «Новый украинский театр» (Театр на Михайловской)

● Когда: 01 февраля, 12:00

● 150 грн / Купить билеты.

Маленькую девочку Аленку и ее друзей — песика Златика, зайчонка Зою и бельчонка Рудика – ждут необычайно веселые приключения. Герои попадут во множество забавных ситуаций, увидят самое настоящее колдовство, невероятные превращения и повстречаются с самими Бабой Ягой и Серым Волком. Будет очень смешно и ни капельки не страшно. Эту добрую сказку очень приятно посмотреть в компании друзей. Спектакль идет на украинском языке, продолжительность – 65 минут (без антракта). Для детей от 3 до 10 лет. Каждый зритель должен иметь отдельный билет.

Коварство и любовь

● Где: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки

● Когда: 02 февраля, 19:00

● Сколько: 30–200 грн / Купить билеты.

Спектакль по мотивам классического произведения немецкой драматургии. Пьесу Фридриха Шиллера «Коварство и любовь» впервые поставили во Франкфурте-на-Майне в 1784 году, и вот уже два с половиной столетия эта драма, рассказывающая о любви между людьми разных сословий, о властолюбии, жестокости, сплетнях и интригах, идет в театрах по всему миру, не теряя актуальности.

В Театре русской драмы премьера постановки о трагической истории любви дворянина Фердинанда фон Вальтера и простолюдинки Луизы Миллер состоялась в ноябре 2018 года. Постановщик – известный немецкий режиссер Элиас Перриг, который сотрудничает с театром, режиссер – Алла Рыбикова. Музыкальное сопровождение – альбом Guile and Love современного композитора Александра Шимко.

Музыкальный вечер в стиле хюгге

● Где: Кирха Святой Екатерины

● Когда: 02 февраля, 19:00

● Сколько: 150–350 грн / Купить билеты.

Пианистка Ирэна Портенко, бывшая киевлянка, живущая в США, и американский контртенор Джеффри Палмер впервые представят в Киеве свое видение концепции скандинавского уюта – хюгге – в музыке. С этой программой артисты выступали на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке, а также на концертах в Европе.

Ирэна Портенко – основательница и директор летнего музыкального фестиваля Music in the Alps, который проходит в Австрии с 2013 года, а Джеффри Палмер – преподаватель вокала на фестивале. В программе концерта избранные произведения классических композиторов Франца Шуберта, Георга Фридриха Генделя, Клода Дебюсси, Роберта Шумана, современных – исландской певицы Бьорк и американского композитора китайского происхождения Хуанга Руо, а также новые аранжировки традиционных народных мелодий.

Поезд «Одесса-мама»

● Где: 02 февраля, 19:00

● Когда: Дом офицеров

● Сколько: 120–990 грн / Купить билеты.

Очень добрая и трогательная комедия в постановке режиссера Игоря Славинского (умер в 2018 году) с легендарными актерами – звездами «Джентльмен-шоу» Олегом Филимоновым и Яковом Гоппом, «долгоносиком» Владимиром Андриенко и всенародной любимицей Русланой Писанкой. Компанию им составят приглашенная звезда Ольга Волкова и маленькая звездочка – воспитанница Монатика из «Голос.Діти» Лиза Калинина.

Главный герой – типичный сын заботливой еврейской мамы, застенчивый и неприсмообленный к жизни 50-летний мужчина. Он впервые едет куда-то без мамы (вернее, не совсем без – мама все равно определенным образом присутствует), что доставляет бедняге массу неудобств и волнений. И с его знакомства в купе поезда с пышной украинской красавицей и начинается эта забавная и немного грустная история, которая в итоге по-новому раскроет всех персонажей.

Лебединое озеро

● Где: Национальная опера Украины

● Когда: 02 февраля, 19:00

● Сколько: 1200–3400 грн Купить билеты.

В легендарной постановке по приглашению премьера Национальной оперы Александра Стоянова выступит одна из выдающихся балерин мира – итальянка Петра Конти. Она начинала свою карьеру в родной Италии, покорила сердца зрителей, участвуя в постановках многих европейских театров. В 2009–2011 годах Петра была примой La Scala в Милане, а позже переехала в США, где работала сначала в Бостоне, а теперь в Лос-Анджелесе. В 2014 году балерина получила звание Посла итальянского танца в мире.

В киевской постановке «Лебединого озера» Петра Конти исполнит партию Одетты-Одилии, а партию принца Зигфрида станцует еще один солист Национальной оперы Станислав Ольшанский. Талантливый артист постоянно участвует в зарубежных гастролях, а в 2019 году получил золотую медаль на международном конкурсе артистов балета в Сеуле.