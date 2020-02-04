Группа 5'nizza выступит с сольным концертом в Atlas: названа дата
9 марта группа 5'nizza даст концерт в киевском клубе Atlas.
Фирменный речитатив, известный вокал, светлая музыка и непревзойденная лирика о нас с вами и поиск глубинного смысла. После реюниона несколько лет назад, 5'nizza продолжила историю третьим альбомом “Ку!“ (2017). “Самолет“, “Але“, “Далеко“ - акустический дуэт Андрея Запорожца и Сергея Бабкина снова создал настоящие “боевики“, которые хором на концертах подпевают зрители и которые услышим очень скоро.
Не обойдется без всеми любимых песен “Солдат“, “Весна“, “Стрела“ и других композиций, которые до сих пор звучат свежо и актуально, как и все хиты классиков. 5'nizza - это тот минимализм и искренность, которые даются непросто, и которые дарят наиболее бесценные моменты в жизни. Приходи и насладись ими!
- Когда: 9 марта, начало в 19:00
- Где: клуб Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41