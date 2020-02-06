The Illusionists: 5 фактов о шоу — иллюзии на грани жизни и смерти

6 февраля 2020 14:12 Александр Кива
The Illusionists: 5 фактов о шоу — иллюзии на грани жизни и смерти
Иллюзии на грани жизни и смерти: 5 фактов о шоу The Illusionists

И почему вам необходимо его увидеть

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Этой весной в Киев возвращается сенсационное бродвейское шоу The Illusionists. Со 2 по 5 апреля самые сильные маги современности представят на сцене Дворца «Украина» высокотехнологичное шоу иллюзий. Рассказываем все, что вам необходимо знать об их перфомансе и почему стоит его увидеть воочию.

Шоу родом с Бродвея

Сегодня The Illusionists называют «Цирком Дю Солей в мире магии». Постановка дебютировала в 2012 году на сцене Сиднейской Оперы в Австралии. Дальше были — рекордные кассовые сборы в Мельбурне, Лондоне и Мехико. Однако, переломным моментом для успеха шоу стало выступление иллюзионистов на Бродвейской сцене, где его мгновенно окрестили самой успешной постановкой в ​​истории. С тех пор шоу собирает полные залы независимо от географии — будь то в Европе или в Азии — своими выступлениями Иллюзионисты покорили уже 40 стран на мировой карте.

Лучшие иллюзионисты мира

Своим составом The Illusionists напоминают команду супергероев. В спектаклях принимают участие семь магов, каждый из которых профи в особой специализации: они могут читать ваши мысли, сбегать из жестоких камер пыток, проходить сквозь стены и левитировать. Их перфомансы столь эффектны, что ими увлекается даже легенда магии Дэвид Копперфильд.  Время от времени состав участников меняется и дополняется новым спектром трюков — таким образом шоу постоянно развивается и трансформируется.

Баланс на грани жизни и смерти

Иллюзионисты не боятся заигрывать со смертью. Именно поэтому их выступления и захватывают дух. Джеймс Мор (более известный как Фальсификатор) специализируется на рискованных трюках, как например, вращении на острие меча. Эндрю Бассо называют «лучшим эскапистом нашего времени» и вот почему — всего за несколько минут он демонстрирует мастерское освобождения из водяной камеры пыток. В то время как Аарон Кроу (известный под псевдонимом Воин) зубами ловит пули и почти полностью останавливает работу своего сердца.

Магия без возрастных барьеров

Синтез различных жанров перфоманса превращает шоу The Illusionists в целостное эпическое приключение, где невозможно отличить реальность от иллюзии. Сюжетная архитектура каждого акта спектакля построена таким образом, чтобы заинтересовать всех зрителей независимо от их возраста. Шоу сочетает в себе искусство уличной магии, интерпретирует безумные трюки легендарного иллюзиониста Гарри Гудини и даже демонстрирует комедийные перформансы.

Высокотехнологичное шоу

Сочетание инновационных технологий и впечатляющих визуальных эффектов переносят классику магических традиций The Illusionists в новую эпоху. «Мы понимаем, что одними лишь трюками и мистикой зрителей сейчас не удивишь, — рассказывают продюсеры шоу, — Именно поэтому мы интегрируем в спектакль театральные и танцевальные постановки, экспериментируем со спецэффектами, костюмами и музыкой, а также пытаемся сделать шоу максимально интерактивным». Так сквозь магию Иллюзионисты вступают со зрителями в открытый диалог.

Увидеть шоу The Illusionists можно будет уже этой весной — со 2 по 5 апреля во Дворце «Украина». Купить билеты.

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