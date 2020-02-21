Куда пойти в Киеве 22–23 февраля 2020 (афиша)

Вокруг уже чувствуется дыхание весны, так что не стоит противиться желанию почаще выбираться из дома и бежать навстречу самым ярким мероприятиям города.

В ближайшие выходные в Киеве их будет более, чем достаточно.

«Зимняя страна на ВДНГ»

● Где: метро «Выставочный центр»

● Когда: 21–23 февраля, с 10:00 до 22:00

● Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях — от 100 до 280 грн/ Купить билеты.

На ВДНГ снова устраивают гастрономический уик-энд: 22 и 23 февраля в парке-фестивале пройдет праздник традиционного украинского продукта – сала. Существует много рецептов его приготовления, и на местной ярмарке можно будет попробовать разные виды и купить домой. Также гостей порадуют дегустациями, конкурсами и праздничным концертом. А для любителей посостязаться припасен необычный аттракцион, который «измеряет» национальную силу, – «Саломер».

Также до конца месяца в «Зимней стране на ВДНГ» работают самые популярные развлекательные локации: каток, детские и взрослые тюбинговые горки, «Замок ледовых скульптур», шоурум украинского бренда W8Less, сферический кинотеатр TELEPORT360, контактный зоопарк Animal Park, тропическая ферма «Планета бабочек», веревочный парк SkyPark, аттракционы, уличный фудкорт и рестораны.

Иван Марчук. Секреты гениальности

● Где: ARTAREA, ул. Софиевская, 11-15

● Когда: 21–23 февраля, 11:00

● Сколько: 50–300 грн/ Купить билеты.

Иван Марчук – всемирно известный украинский художник и скульптор, которого в 2007 году британская газета The Daily Telegraph включила в свой рейтинг «100 гениев современности». Его авторский стиль в искусстве, изобретенный в 1965 году, не вписывался в каноны соцреализма, за что Ивана Степановича много лет контролировали и преследовали сотрудники КГБ, а Союз художников до 1988 года официально не признавал его творчество. В 1989–2001 годах Марчук жил в Австралии, Канаде и США, позже вернулся на родину. Он создал около 5000 произведений и провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок в Украине и за границей.

С 15 января в галерее ARTAREA проходит экспозиция живописи Ивана Марчука, в которой представлены полотна, демонстрировавшиеся в 20 разных странах в рамках шестилетнего турне. Знаменитые картины стали настоящей визиткой нашей страны в мире. Для новой экспозиции художник лично отбирал особенные для него произведения, которые наиболее полно раскрывают масштаб его творчества. Также интересно будет посмотреть уникальный видеоарт по мотивам произведений художника, созданный в digital-галерее ARTAREA.

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

● Где: Caribbean Club

● Когда: 21 февраля, 19:00

● Сколько: 400 грн/ Купить билеты.

Джазмен, автор и ведущий радио- и телепрограмм Алексей Коган – легендарная фигура на украинской джазовой сцене, человек, сделавший огромный вклад в развитие общей музыкальной культуры украинцев. Он организатор международного фестиваля Jazz in Kiev, входит в редколлегию журнала «Джаз Квадрат», представляет Украину в Европейской джазовой федерации и Международной джазовой ассоциации журналистов и проводит регулярные клубные джазовые концерты в рамках авторского проекта «Тема с вариациями. Live».

Также большой популярностью с 2014 года пользуется шоу «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом». В нем ведущий и артист мастерски переплетает музыку, юмор и особенную дружескую атмосферу.

В программе концерта в Caribbean Club зрителей ждет живое исполнение всемирно известных композиций, истории о выдающихся личностях в мире джаза от Алексея Когана, музыкальные зарисовки от коллектива Jazz in Kiev Band и выступление балета NC-17 Showballet, которые прекрасно дополнят и по-новому раскроют любимые джазовые мелодии.

Дизель Шоу «Надихає весною»

● Где: Национальный дворец искусств «Украина»

● Когда: 21–22 февраля, 19:00

● Сколько: 350–2100 грн/ Купить билеты.

В воздухе уже вовсю витает дух весны, хочется поскорее дождаться теплых деньков, одеться в легкую одежду и подольше гулять на улице. И хотя прогноз погоды пока не обещает особого потепления, можно устроить себе теплый и душевный вечер вместе с артистами «Дизель Шоу». Они приготовили для уставших от зимы украинцев новую концертную программу «Надихає весною», которая поможет избавиться от хандры и на долгое время зарядит хорошим настроением.

Любимая команда в составе Егора Крутоголова, Виктории Булитко, Александра Бережка, Яны Глущенко, Евгения Гашенко, Евгения Сморигин, Дмитрия Танкович, Маруси Грицук, Евгения Никишин и Сергея Писаренко гарантирует зрителям фейерверк ярких шуток, зажигательных танцев и отличное настроение на весь вечер. Подарите себе удовольствие забыть о ежедневных проблемах и заботах и искренне посмеяться. Встречаем весну вместе с «Дизель Шоу»!

Mad Heads

● Где: Docker Pub

● Когда: 22 февраля, 22:00

● Сколько: 150–1750 грн/ Купить билеты.

Группа Mad Heads — пионеры стиля рокабилли в Украине — с следующем году отпразднует 30-летие. В 1991 году ее участники во главе с фронтменом Вадимом Краснооким видели свою миссию в популяризации на родине нового стиля в своей собственной интерпретации, но со временем вышли за его рамки. Они добавили в звучание мощную духовую секцию, стали смешивать свои первые музыкальные заготовки со стилем ска, свингом, а также украинской фолк-музыкой.

Группа много гастролировала за границей, участвовала в рокабилли-фестивалях в Финляндии, Испании, также выступала в Польше, Германии, Великобритании, Финляндии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. В активе Mad Heads 8 альбомов. После переезда лидера группы Вадима Красноокого в Канаду в 2017 году его коллеги решили продолжать работать под своим брендом, только теперь вокальные партии исполняет Кирилл Ткаченко. В Docker Pub Mad Heads UA устроят драйвовую караоке-вечеринку с любимыми хитами, конкурсами и множеством сюрпризов.

Тайны Печерска: то, что вам не рассказывали

● Где: метро «Арсенальная»

● Когда: 22 февраля, 13:00

● Сколько: 120 грн/ Купить билеты.

Всем, кто любит узнавать свой город и его районы с неожиданной стороны, рекомендуем экскурсию, которая поможет увидеть центр столицы как в первый раз.

Во время прогулки по малоизвестным местам Печерска посетители смогут убедиться, что еще многого не знают о нем. Экскурсоводы проведут по укромным уголкам района и покажут уникальный отель – одновременно «золотой» и «забетонированный», первый киевский адрес Тараса Шевченко, объект, расположенный на месте бывшего печерского квартала красных фонарей, а также расскажут об одном из древнейших монастырей Киевской Руси, историю киевской дворцовой резиденции гетмана Разумовского и о старейшем после Киево-Могилянской академии столичном учебном заведении.

«Пахита» и «Шехеразада». Наталия Мацак и Constantine Allen

● Где: Национальная опера Украины

● Когда: 22 февраля, 19:00

● Сколько: 150–2650 грн/ Купить билеты.

Танец в исполнении примы Национальной оперы Украины Натальи Мацак завораживает – ее неповторимый стиль, легкость и изящество давно покорили сердца зрителей по всему миру. Достойную пару для украинской звезды балета составит известный американский танцовщик Константин Аллен, солист Нидерландского национального балета. Вместе они представят зрителям два одноактных балета – «Пахита» и «Шехеразада», причем Наталия впервые станцует «Пахиту» в Украине, а для Константина это будет дебют в «Шехеразаде».

«Пахита» – знаменитая постановка на музыку Эдуара Дельдевеза, впервые поставленная на сцене Гранд-опера в Париже в 1848 году. Литературная основа – новелла Мигеля Сервантеса «Цыганочка» о любви и жестоких испытаниях похищенной девушки, которая после убийства отца вынуждена жить в цыганском таборе. Партию Пахиты танцевали многие выдающиеся балерины – Матильда Кшесинская, Ольга Пребраженская, Анна Павлова, Тамара Карсавина и Ольга Спесивцева.

«Шехеразада» – еще одно классическое произведение по мотивам арабских сказок «1001 ночь» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова, премьера балета состоялась также в Гранд-опера — в 1910 году. Это чрезвычайно зрелищное и красочное представление, которое демонстрирует всю красоту и роскошь Востока.

Музыкальное сопровождение танцевального вечера исполнит симфонический оркестр Национальной оперы под руководством народного артиста Украины Аллина Власенко.

Азбука хороших манер

● Где: Театр на Михайловской, Верхняя сцена

● Когда: 23 февраля, 10:30

● Сколько: 150 грн/ Купить билеты.

Увлекательный спектакль-урок про двух непослушных ребят и их воспитанного котика. Главные герои – Оля и Толя – терпеть не могут всякие скучные правила, постоянно обижают друг друга, а еще от маленьких разбойников достается их бедному коту Мурчику. Но однажды дети получают необычное приглашение, после которого их привычки должны кардинально измениться. Мурчик собирается сделать из Оли и Толика настоящих леди и джентльмена, но ему не справиться без помощи юных зрителей. А попутно дети в зале и сами повторят и подучат правила хорошего поведения, убедятся в том, как важны в жизни настоящая дружба, порядочность и честность.

Представление рекомендовано для детей от 4 лет, каждый зритель должен иметь отдельный билет.

«Королева красоты»

● Где: Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

● Когда: 23 февраля, 19:00

● Сколько: 250–1200 грн/ Купить билеты.

Британско-ирландский режиссер и сценарист Мартин МакДона стал известен в 1997 году, когда его пьесу «Королева красоты из Линэна», написанную всего за восемь дней, поставили на Бродвее, и постановка имела оглушительный успех. За это произведение автор был награжден престижными театральными премиями Evening Standard Theatre Awards и «Тони». Позже МакДона написал сценарии и снял по ним такие культовые фильмы, как «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». А за свой короткометражный фильм «Шестизарядник он получил премию «Оскар». Сейчас режиссер работает штатным драматургом Королевского национального театра в Лондоне.

На сцене Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского свою постановку легендарной пьесы Мартина МакДоны – «Королева красоты» – представит зрителям труппа Гомельского городского молодежного театра – дипломант XIV Международного молодежного театрального форума «М@RT.контакт-2019» в Могилеве и XV Международного театрального фестиваля женского творчества имени Марии Заньковецкой в Нежине.

Действие спектакля происходит в ирландской деревушке, где живут старуха Мэг и ее немолодая одинокая дочь Морин. Обе дамы обладают бурным темпераментом, а еще у каждой накопилось к другой куча претензий и обид, вот они постоянно и достают друг друга. Комическое и трагическое виртуозно переплетаются в этой истории, и, несмотря на все печальные моменты, она на самом деле рассказана с любовью и о любви. Успеху ее также способствуют тщательно продуманные декорации и прекрасная актерская игра.

Спектакль идет на русском языке, продолжительность 1 час 50 минут, с антрактом.

Гарик Кричевский «Любимые песни. LIVE 2020. Поехали»

● Где: Национальный дворец искусств «Украина»

● Когда: 23 февраля, 19:00

● Сколько: 150–1300 грн/ Купить билеты.

Гарик Кричевский – один из самых знаменитых украинских шансонье, который становился лауреатом премии «Шансон года» 9 раз: в 2002, 2003, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах. Его песни неизменно звучат в компаниях и согревают наши сердца приятными воспоминаниями. Каждый концерт этого артиста – как искренняя и задушевная беседа со зрителями о самом сокровенном. В песнях Гарика мы узнаем себя и свои беды и победы, радости и горести, моменты нежности и расставания. Любимые многими поколениями «Киевлянка», «Привокзальная», «Выходной», «Плавают кораблики», «О любви не говорят» и другие по-прежнему хочется слушать и самому подпевать. И сделать это можно на концерте 23 февраля во Дворце «Украина».