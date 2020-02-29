Куда пойти в Киеве 29 февраля – 1 марта 2020 (афиша)

В первые весенние выходные в столице состоится много масштабных мероприятий, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

Зимняя страна на ВДНГ

● Где: метро «Выставочный центр»● Когда: 28 февраля – 1 марта, с 10:00● Сколько: вход на территорию бесплатный, активности – от 100 до 280 грн/ Купить билеты. В эти выходные самый популярный в Киеве парк-фестиваль устраивает закрытие зимнего сезона. Всем, кто еще не успел насладиться катанием на коньках, веселыми спусками и остальными активностями «Зимней страны на ВДНГ», советуем не откладывать – каток, тюбинговые горки, Замок ледовых скульптур работают до 1 марта включительно, так же как и контактный зоопарк, и тропическая ферма бабочек.

Ну и, конечно же, организаторы не могли не порадовать своих гостей грандиозным тематическим уик-эндом «Зажигательная Масленица». Готовьтесь лакомиться блинами с разными начинками — их уже готовят для посетителей уличный фудкорт ВДНГ и ресторан «Баварский двор». Будет множество веселых соревнований: по перетягиванию каната, битве мешками, стрельбе в тире, мастер-классы по ковке счастливых подков, ходьба на ходулях и «ледяной столб». Не пропустите большой концерт при участии Артура Боссо, GROSU, Олега Кензова, Оли Цибульской, Гайтаны, Павла Зиброва, группы AVIATOR и ТІК. Также гостей ждет розыгрыш приятных подарков, а в завершение праздника все дружно сожгут чучело зимы.



Инстинкт самосохранения

● Где: Центр культуры и искусств МВД Украины● Когда: 28 февраля, 19:00● Сколько: 125–500 грн/ Купить билеты.

Известный украинский актер Дмитрий Суржиков сыграл несколько десятков ролей в кино и на телевидении, а спектакли с его участием на сценах Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра и Молодого театра всегда шли с большим успехом. Также Дмитрий особенно хорош в жанре моноспектакля, в чем зрители могут убедиться, посмотрев постановку «О чем молчат мужчины, или Дикарь Forever».

В стендап-комедии «Инстинкт самосохранения» главный герой размышляет о способах коммуникации человека в обществе. Один из главных способов сохранить душевное здоровье в обществе – это, как ни странно, вранье. Да, мы с детства привыкли, что обманывать – плохо, но ведь бывает и ложь во спасение. И давайте будем честными, в наше непростое время полезно уметь в нужное время и в нужном месте скрыть правду. Своего рода инстинкт самосохранения.

Спектакль идет на украинском языке. Продолжительность – 110 минут.

Театр «Киев Модерн-балет». Палата №6. Underground

● Где: Киевский театр оперы и балета для детей и юношества● Когда: 28 февраля, 19:00● Сколько: 120–500 грн/ Купить билеты.

Два одноактных балета в постановке Раду Поклитару.

Палата №6 – очень интимный и откровенный спектакль о том, как страшно непонимание. О том, что необычные вещи и явления,мы часто воспринимаем как отклонение от нормы, если не сумасшествие. И вот уже врач, который ведет задушевные беседы с душевнобольным пациентом, уже сам кажется окружающим таким же безумцем. Утонченный и воспитанный человек оказывались вне привычного круга общения, становится изгоем, и вот уже бывшие друзья видят в нем беднягу, который достоин лишь жалости и от которого нужно поскорее избавиться.

Underground – балет на музыку известного латвийского композитора Петериса Васкса.

Это трагическая история людей, которые прячутся от войны в подземелье. От пребывания в замкнутом пространстве и незнания, увидят ли они еще когда-либо дневной свет, их чувства и эмоции обостряются до предела. Это напряжение неизменно достигает высшей точки, когда начинается разрушение личности, катастрофа в отношениях и восприятии окружающего мира. Противопоставлением краху всего человеческого звучит нежная мелодия скрипки, и ее отображение – образы юных влюбленных, которые защищают свою любовь и дают надежду, что все же возможно выбраться из подземелья.



№13, или Олинклюзив

Блестящая комедия, в которой действительно все включено: увлекательный детективный сюжет (по мотивам пьесы выдающегося английского драматурга Рэя Куни), яркие декорации, талантливый режиссер Вячеслав Жыла, в ролях сплошь звезды украинского театра: Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Лилия Ребрик, Александр Папуша, Ксения Вертинская, Макс Максимюк.

Итак, пока в палате общин заседают высшие британские чины, в роскошном номере лондонского отеля уединились прогулявший сие мероприятие премьер-министр и его красотка-секретарша. Романтическое свидание прерывается неожиданным появлением в окне тела неизвестного мужчины. И начинается калейдоскоп забавных и неожиданных событий, стремительное развитие сюжета и, конечно же, развязка удивит всех…

Спектакль идет с антрактом. Продолжительность 2 часа 10 минут.

Georgia

Молодая английская певица и мультиинструменталистка Джорджия Барнс когда-то чуть не стала футболисткой – девушке прочили блестящее спортивное будущее в составе футбольного клуба Arsenal Ladies. Но недаром она выросла в музыкальной семье. Ее отец Нил Барнс – участник известного в Британии дуэта Leftfield, выступающего в жанре электронной музыки. В свое время детская Джорджии была также и студией отца, потому будущая артистка с младых ногтей впитала любовь к сцене.

Джорджия Барнс начинала как барабанщица в коллективе известно исполнительницы Кейт Темпест. С 2015 года девушка выступает сольно, и ее дебютный альбом Georgia был очень высоко оценен публикой, звучали даже сравнения MIA и Missy Elliott. Также звучало немало комплиментов ее прекрасной игре на барабанах.

В январе 2020 года вышел второй сольный альбом артистки – Seeking Thrills, который она и представит на своем первом концерте в Киеве.

Как Львенок и Черепаха песню пели

● Где: Театр на Михайловской, Верхняя сцена● Когда: 29 февраля, 12:00● Сколько: 150 грн/ Купить билеты.

Все мы помним знаменитый мультфильм про двух друзей – озорного Львенка и его степенную подругу Черепаху. Но, оказывается, у истории о любимых мультяшных героях, которую сочинил писатель Сергей Козлов, есть продолжение.

Актеры Театра «Божья коровка» Центра искусств «Новый украинский театр» (Театр на Михайловской), приготовили для детворы спектакль о невероятных приключениях в Африке – о том как Львенок повстречал зеленого Крокодила, доброго Носорога и романтичного Зайца. Зрители узнают, как песня помогла героям сказки найти своих друзей. И, конечно же, Черепаха споет всем известную песенку «Я на солнышке лежу».

Спектакль рекомендован детям от 4 до 10 лет. Каждый зритель должен иметь отдельный билет.

Kozak System

● Где: Международный центр культуры и искусств● Когда: 29 февраля, 19:00● Сколько: 250–950 грн/ Купить билеты.

Основанная в 2012 году группа Kozak System – самобытный коллектив, который стал настоящим явлением на нашей музыкальной сцене. Музыканты не ограничивают себя какими-либо стилевыми рамками и радуют своих фанов разнообразием репертуара: тут есть и панк-рок, и лирические баллады на стихи современных поэтов, и драйвовый казацкий этнос, и регги, и патриотические военные гимны.

Музыканты за 6 лет выпустили четыре альбома: «Шабля» (2012), «Пісні самонаведення» (совместно з Тарасом Чубаем, 2014), «Живи і Люби» (2015) и «Не Моя» (2018), посетили с концертами более 18 стран.

29 февраля в Киеве Kozak System во главе с их лидером Иваном Леньо представят новый альбом «Закохані злодії» – самый масштабный сборник за всю историю существования команды. На концерте будет невероятный ураган эмоций, яркое шоу и непревзойденная энергетика.

Кобзарское фламенко: пешеходная экскурсия с мастер-классом игры на кастаньетах

● Где: место встречи – отель «Премьер Палас»● 01 марта, 11:00●Сколько: 150 грн/ Купить билеты.

Испанцы гордятся своим национальным инструментом — кастаньетами. Украинцам тоже есть что показать миру – наши родные кобза и бандура восхищают уникальным и самобытным звучанием. Во время экскурсии «Кобзарское фламенко» посетители смогут больше узнать об этих прекрасных инструментах, а также попробовать свои силы в игре на кастаньетах. Экскурсовод проведет всех по киевским улицам, и расскажет, какая песня украинки Роксоланы бередила душу ее супруга, османского правителя Сулеймана І. Участники прогулки послушают, как «беседуют» кобза и гитара, и попытаются аккомпанировать на настоящих кастаньетах. А еще узнают какими меломанами были древние князья и султаны .

Продолжительность экскурсии 2,5 часа.

Тилимилитрямдия

● Где: Театр кукол на левом берегу Днепра● Когда: 01 марта, 17:00● Сколько: 80 грн/ Купить билеты.

Премьера лирической комедии по мотивам пьесы «Трям! Здравствуйте!» из серии «Сказки Сергея Козлова».

Многие из нас выдумывали в детстве свой особый секретный язык которым общались с друзьями. А бывало, что и самих друзей придумывали, ведь с ними было так интересно и весело мечтать, и никто не смеялся над всякими там грандиозными планами, которые так хотелось когда-нибудь воплотить в жизнь.

Герой этого спектакля – Медведь – пошел даже дальше: он выдумал целую страну. В прекрасной стране Тилимилитрямдии есть свои граждане, свои законы и язык. Но, как это часто бывает у новоиспеченного государства очень скоро появляются враги, которые хотят его разрушить. И правителю в одиночку никак не справиться. Конечно же, друзья помогут Медведю и станут на защиту своей любимой страны.



Navigator

Львовская группа известна своим мощным роковым звучанием с элементами электроники. Музыканты уже несколько лет гастролируют по Украине и за рубежом, и их концерты – это всегда драйвово и позитивно. Особенно полюбились зрителям патриотические композиции «В Горах Бій» и «Далеко».

1 марта группа даст концерт в Киеве, на котором исполнит свои главные хиты и подарит поклонникам массу положительных эмоций.