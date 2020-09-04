Детские гонки и бесплатные мастер-классы пройдут на Дарынке

5-6 сентября столичный маркет-молл Дарынок проведет насыщенную программу для маленьких посетителей и не только.

В плане: детские заезды, мастер-классы, вечеринка с попугаями, а также продолжение школьной ярмарки, аквагрим, сладкая вата, игровая площадка на лужайке, диджей и живая музыка.

Юным шумахерам посвящается. 5 сентября с 10:30 на втором этаже зала 3D, на роллердроме, пройдут соревнования скоростной езды на беговелах, самокатах и толокарах среди детей в возрасте от 1 до 10 лет. Чтобы принять участие в гонках, нужно зарегистрироваться и прийти на заезд со своим транспортом. На локации также есть возможность взять средство для передвижения на прокат. Трасса для детей до 4 лет будет длиной в 50 метров, для детей от 5 лет – 70 метров. Турнир состоится в формате велогонок «Мы-чемпионы!», но по упрощенным правилами. Все участники получат оригинальные номера, грамоты, медали и поощрительные призы. Добро пожаловать на веселые покатушки!

А для любителей помастерить своими руками, 4-6 сентября, а также 11-13 сентября магазин «Лавка художника» на территории школьной ярмарки (возле роллердрома) проведет серию бесплатных мастер-классов для всех желающих:

4 сентября

12:00 - 15:00 – подвески в форме кексика с помощью полимерного моделина

15:00 - 18:00 – живопись акриловыми глянцевыми красками

5 сентября

12:00 - 15:00 – подвески в форме конфеты с помощью полимерного моделина

15:00 - 18:00 – состаривание стеклянной основы, декупаж и создание трещинок кракелюрным лаком

6 сентября

12:00 - 15:00 – подвеска в форме бургера с помощью полимерного моделина

15:00 - 18:00 – тонировка гипсовой фигурки

Кроме того, в эти выходные с 12:30 до 16:30 в зоне Wi-Fi гостей ждет «Карнавал эмоций» – шоу-программа с ведущим, ростовыми попугаями, конкурсами, танцами и футболом.

А на сцене возле 6 входа выступят украинские кавер-группы: A-Scania, FlashBand, Perfect Strangers, «Ультрамарин».

Подробно с программой развлечений маркет-молла можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте «Дарынка». Также следите за новостями на страницах соцсетей Facebook и Instagram.

«Дарынок» находится по адресу: г. Киев, ул. Беломорская, 1 (станция метро «Лесная»)