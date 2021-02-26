День рождения Дарынка: Что будет в программе

День рождения Дарынка: Что будет в программе

Столичный маркет-молл «Дарынок» празднует День рождения. Весь уикенд, 27-28 февраля, будет проходить большое празднование. Что в программе – рассказываем ниже. Все активности бесплатные.

Фестиваль детских талантов

Целый уикенд на сцене «Дарынка» около 500 юных талантов покажут уникальные голоса, зажигательные хореографии, яркие костюмы и даже элементы акробатики. Приходите с 12:00 до 18:00 поддержать малышей и вдохновить своего ребёнка заниматься творчеством.

Бесплатные мастер-классы

Увлекательное занятие – создавать своими руками. С 12:00 до 20:00 все желающие могут присоединиться к мастер-классам: брелок-подарок, string art и обручи-единороги.

Парад артистов, шоу мыльных пузырей и Хэппи шоп

В параде артистов будут участвовать жонглёры, барабанщики, ходулисты и аниматоры – своеобразный флешбэк посещения настоящего цирка. Дополнят атмосферу одно из самых любимых детских развлечений – шоу мыльных пузырей, а также зона нанесения аквагрима и блестящих временных тату.

А если хотите приобрести подарок, не потратив ни гривны – оцените возможности Хэппи шопа – магазина, расплачиваться в котором нужно местной валютой – хэппиками. Получить их можно за участие в развлекательной программе. Больше активностей – больше денег – лучше подарок.

Розыгрыш 500 000 грн сертификатами на шопинг

На протяжении месяца, с 28 января и до 28 февраля включительно гости «Дарынка» имеют возможность поучаствовать в розыгрыше 500 000 грн на шопинг в магазинах маркет-молла. Победители получат выигрыш сертификатами общей номинальной стоимостью 3 000, 5 000 или 10 000 грн. Для участия нужно:

До 28 февраля сделать покупку на сумму от 1 000 грн одним или двумя чеками в сумме. До 19:00 28 февраля зарегистрировать чек на промостойке у входа №1 «Дарынка» или у главной сцены в зоне Wi-Fi. После регистрации получить у смс-сообщение со своим уникальным номером.

Участвовать могут только совершеннолетние. Регистрировать можно неограниченное количество чеков. Победители будут определены с помощью рандомайзера Random.org с трансляцией в прямом эфире на главном экране «Дарынка» в зоне Wi-Fi.

Розыгрыш будет проходить в несколько волн: 27 и 28 февраля в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. После каждого сета розыгрыша победителям придёт смс-уведомление о том, что они могут забрать свои призы в тот же день в маркет-молле «Дарынок» до 21:00 – вытянув один из конвертов, в которых собраны сертификаты на 3 000, 5 000 и 10 000 грн. Официальные правила акции можно узнать на «Дарынке».

Это безопасно?

Все мероприятия в маркет-молле «Дарынок» проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.