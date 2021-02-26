День рождения Дарынка: Что будет в программе

26 февраля 2021 19:26 Александр Кива
День рождения Дарынка: Что будет в программе
День рождения Дарынка: Что будет в программе
пресс-служба

Столичный маркет-молл «Дарынок» празднует День рождения.  Весь уикенд, 27-28 февраля, будет проходить большое празднование. Что в программе – рассказываем ниже. Все активности бесплатные.

Фестиваль детских талантов

Целый уикенд на сцене «Дарынка» около 500 юных талантов покажут уникальные голоса, зажигательные хореографии, яркие костюмы и даже элементы акробатики. Приходите с 12:00 до 18:00 поддержать малышей и вдохновить своего ребёнка заниматься творчеством.

Бесплатные мастер-классы

Увлекательное занятие – создавать своими руками. С 12:00 до 20:00 все желающие могут присоединиться к мастер-классам: брелок-подарок, string art и обручи-единороги.

Парад артистов, шоу мыльных пузырей и Хэппи шоп

В параде артистов будут участвовать жонглёры, барабанщики, ходулисты и аниматоры – своеобразный флешбэк посещения настоящего цирка. Дополнят атмосферу одно из самых любимых детских развлечений – шоу мыльных пузырей, а также зона нанесения аквагрима и блестящих временных тату.

А если хотите приобрести подарок, не потратив ни гривны – оцените возможности Хэппи шопа – магазина, расплачиваться в котором нужно местной валютой – хэппиками. Получить их можно за участие в развлекательной программе. Больше активностей – больше денег – лучше подарок.

Розыгрыш 500 000 грн сертификатами на шопинг

На протяжении месяца, с 28 января и до 28 февраля включительно гости «Дарынка» имеют возможность поучаствовать в розыгрыше 500 000 грн на шопинг в магазинах маркет-молла. Победители получат выигрыш сертификатами общей номинальной стоимостью 3 000, 5 000 или 10 000 грн. Для участия нужно:

  1. До 28 февраля сделать покупку на сумму от 1 000 грн одним или двумя чеками в сумме.
  2. До 19:00 28 февраля зарегистрировать чек на промостойке у входа №1 «Дарынка» или у главной сцены в зоне Wi-Fi. После регистрации получить у смс-сообщение со своим уникальным номером.

Участвовать могут только совершеннолетние. Регистрировать можно неограниченное количество чеков. Победители будут определены с помощью рандомайзера Random.org с трансляцией в прямом эфире на главном экране «Дарынка» в зоне Wi-Fi.

Розыгрыш будет проходить в несколько волн: 27 и 28 февраля в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. После каждого сета розыгрыша победителям придёт смс-уведомление о том, что они могут забрать свои призы в тот же день в маркет-молле «Дарынок» до 21:00 – вытянув один из конвертов, в которых собраны сертификаты на 3 000, 5 000 и 10 000 грн. Официальные правила акции можно узнать на «Дарынке».

Это безопасно?

Все мероприятия в маркет-молле «Дарынок» проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Облако тегов

афиша Дарынок

Материалы по теме

«Молчат Дома»: в Киеве выступит группа, альбом которой вошел в ТОП-50 мировых постпанк-релизов десятилетия
Афиша мероприятий

«Молчат Дома»: в Киеве выступит группа, альбом которой вошел в ТОП-50 мировых постпанк-релизов десятилетия
В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов
Lifestyle

В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов
Национальная опера Украины: афиша на декабрь 2020
Афиша мероприятий

Национальная опера Украины: афиша на декабрь 2020
Театр ляльок запрошує на прем’єру новорічної вистави "Казка про музичну ялинку"
Афиша мероприятий

Театр ляльок запрошує на прем’єру новорічної вистави "Казка про музичну ялинку"

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK