Национальная опера Украины возобновляет свою работу: любимые оперы, балеты и 2 знаковых гала-концерта

В ближайшие две недели зрителей ожидают любимые оперы, балеты и 2 знаковых Гала-концерта - Gala Italia и Gala Europa при участием ведущих мастеров сцены.

Начинают завершающий месяц весны (4 мая) два ярких одноактных балета «Кармен-сюита» (Жорж Бизе - Родион Щедрин) и «Шехеразада» (Н.Римский-Корсаков). Также в майском балетном репертуаре: изящная «Жизель» (6 мая), ода красоте человеческих чувств «Раймонда» (8 мая), «Грек Зорба» (13 мая) и романтический «Корсар» (16 мая).

А поклонники оперы получат возможность послушать такие мировые шедевры:

5 мая - «Кармен» Ж. Бизе - в титульной партии одна из лучших Кармен Европы - Анжелина Швачка.

7 мая - «Флория Тоска» Дж.Пуччини - долгожданный дебют Валентина Дитюка в партии Марио Каварадосси. Также в главных ролях: Оксана Крамарева (Флория Тоска), Геннадий Ващенко (Барон Скарпиа), Александр Милев (Чезаре Анджелотти) и др.

14 мая - «Фауст» Ш. Гуно при участием Тараса Штонды, Дмитрия Иванченко, Лилия Гревцова и др.

Для детей, юношества и ценителей украинской оперы «Наталка Полтавка» Николая Лысенко (9 мая).

Также киевлян и гостей столицы ожидают два грандиозных гала-концерта - Gala Italia (11 мая) и Gala Europa (15 мая).

Важно! Билеты на спектакли, приобретенные до объявления жесткого карантина в Киеве, действительны. Кассы (по ул. Владимирской, 50) начнут работу 1 мая. Билеты поступают в продажу за неделю до заявленной даты представления.

Размещение зрителей в зале осуществляется в соответствии с действующими карантинными требованиями.

Также неизменными остаются - обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг. С цветами для любимых артистов тоже придется подождать до лучших времен. Национальная опера Украины всегда рада своим зрителям!