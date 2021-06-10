Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве

10 июня 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве

Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве в поддержку нового альбома MILLION DOLLAR DEPRESSION. Концерт состоится 16-го июля в Stereo Plaza.

Million Dollar Depression – второй полноценный альбом Pharaoh, выпущенный за два года. Если предыдущий диск «Правило» был экскурсом на территорию нуарного синти-попа, то сейчас музыкант предлагает более жесткое звучание – с активным использованием гитар, грозным эксцентричным настроением и даже акустическим unplugged-фрагментом.

Pharaoh и его круг соратников (в данном случае это Bryte, Noah, Meep, 39, StereoRYZE, Konoplev) обеспечили новый уровень экспрессии и внятности. Раздражение, гнев, черная меланхолия и общение с призраками близких по духу артистов – это те состояния, в которых Pharaoh комфортно эволюционировать, это его специальная питательная среда.

Головоломные тексты экстатического характера со сменой темпа, сочетание опасности и фрустрации, открытость к слушателю, который должен познать внутреннее состояние артиста в полной мере, – это Million Dollar Depression, альбом, который для многих перевернет представление о возможностях и горизонтах одного из важнейших русскоязычных музыкантов.

16 июля, Stereo Plaza
PHARAOH
Stereo Plaza
(пр. В. Лобановского, 119)
Начало в 20:00
Билеты 700-800 грн

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