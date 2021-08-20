Family Weekend на Даринку

PR 20 августа 2021 21:44 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Family Weekend на Даринку
Family Weekend на Даринку
пресс-служба

Без перебільшення – свято для усієї родини на цих вихідних пройде у маркет-моллі Даринок.

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Цілих 4 дні з 21 по 24 серпня збирайтесь усією сім’єю та розважайтесь на повну, адже на вас чекає насичена розважальна програма з моментами, які ви ще довго будете згадувати у родинному колі.

З 13:00 до 19:00 біля Головної сцени на вас чекають майстер-клас з виготовлення футболок з власним принтом, розваги з аніматорами, конкурси та подарунки, а також яскравий аквагрим для маленьких відвідувачів. А з 15:00 до 15:30 відвідайте Шоу мильних бульбашок.

У зоні шкільного ярмарку з 13:00 до 19:00 для малечі проводитимуться ще більше майстер-класів з виготовлення:

  • значків на рюкзаки;
  • бантів з фоамінту;
  • брелоків з полімерної глини;
  • тижневих планерів у техніці скрапбукінгу.

А біля входу №6 традиційно можна буде поласувати безкоштовною солодкою ватою.

Участь у всіх розвагах, шоу та майстер-класах у маркет-моллі Даринок безкоштовна!

Детально з програмою розваг можна ознайомитися на сторінках наших соціальних мереж Facebook та Instagram.

Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.

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