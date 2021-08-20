Family Weekend на Даринку

Без перебільшення – свято для усієї родини на цих вихідних пройде у маркет-моллі Даринок.

Читайте такжеАфрика посреди Киева: какими были White Nights Festival. Africa з 21 по 24 серпня збирайтесь усією сім’єю та розважайтесь на повну, адже на вас чекає насичена розважальна програма з моментами, які ви ще довго будете згадувати у родинному колі.

З 13:00 до 19:00 біля Головної сцени на вас чекають майстер-клас з виготовлення футболок з власним принтом, розваги з аніматорами, конкурси та подарунки, а також яскравий аквагрим для маленьких відвідувачів. А з 15:00 до 15:30 відвідайте Шоу мильних бульбашок.

У зоні шкільного ярмарку з 13:00 до 19:00 для малечі проводитимуться ще більше майстер-класів з виготовлення:

значків на рюкзаки;

бантів з фоамінту;

брелоків з полімерної глини;

тижневих планерів у техніці скрапбукінгу.

А біля входу №6 традиційно можна буде поласувати безкоштовною солодкою ватою.

Участь у всіх розвагах, шоу та майстер-класах у маркет-моллі Даринок безкоштовна!

Детально з програмою розваг можна ознайомитися на сторінках наших соціальних мереж Facebook та Instagram.

Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.