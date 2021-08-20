Family Weekend на Даринку
Без перебільшення – свято для усієї родини на цих вихідних пройде у маркет-моллі Даринок.
З 13:00 до 19:00 біля Головної сцени на вас чекають майстер-клас з виготовлення футболок з власним принтом, розваги з аніматорами, конкурси та подарунки, а також яскравий аквагрим для маленьких відвідувачів. А з 15:00 до 15:30 відвідайте Шоу мильних бульбашок.
У зоні шкільного ярмарку з 13:00 до 19:00 для малечі проводитимуться ще більше майстер-класів з виготовлення:
- значків на рюкзаки;
- бантів з фоамінту;
- брелоків з полімерної глини;
- тижневих планерів у техніці скрапбукінгу.
А біля входу №6 традиційно можна буде поласувати безкоштовною солодкою ватою.
Участь у всіх розвагах, шоу та майстер-класах у маркет-моллі Даринок безкоштовна!
Детально з програмою розваг можна ознайомитися на сторінках наших соціальних мереж Facebook та Instagram.
Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.