Даринок запрошує на яскраве святкування Китайського Нового року з шоу левів та дегустацією чаїв

Насичена програма вихідних також включатиме привітання іменинників січня.

Святкування в найкращих східних традиціях

Не варто засмучуватися, що свята позаду й час повертатися в звичний ритм. За китайським календарем у 2022-му Тигр вступить у свої права лише 1 лютого.

Тож цими вихідними відвідувачі Даринку матимуть шанс відсвяткувати Новий рік іще раз, а саме – Китайський або Місячний, який славиться яскравими видовищами та чудернацькими ритуалами.

29 та 30 січня з 12:00 до 18:00 на всіх гостей маркет-моллу чекає тематична розважальна програма, яка розпочнеться з анімації під живу музику. Малеча тим часом вже може вирушити до майстрів аквагриму готувати святковий образ та створити настрій, поласувавши безкоштовною солодкою ватою. А о 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 на головній сцені відбудеться експресивне Шоу Китайських Левів – міфологічних істот, яких дуже шанують у східній культурі, адже за повір’ям вони приносять успіх на весь наступний рік. Традиційний танець з акробатичними елементами подарує усім присутнім святкову атмосферу та незабутні емоції.

пресс-служба

Чули про звукотерапію тибетськими чашами? Існує думка, що цей загадковий музичний інструмент здатен своїми звуковими частотами проникати в клітини тіла та налаштовувати на «здорові частоти». А сама мелодія звучить як медитація, наповнюючи простір навколо енергією спокою та релаксу. Щоб зіграти на стародавньому тибетському інструменті, не обов’язково їхати до Гімалаїв чи Непалу – на Даринку у вас буде така унікальна можливість. Хтозна, можливо, це стане новим хобі?

Малеча також матиме шанс знайти або ж удосконалити свої вміння у мистецтві, яке сягає своїми коренями Стародавнього Китаю, – оригамі. Достатньо просто завітати на безкоштовний майстер-клас, адже завжди краще отримувати уроки наживо, ніж переглядати відео. До того ж, додому дитина повернеться з незвичним хендмейдом, який нагадуватиме про веселі вихідні.

пресс-служба

Справжнім символом зустрічі Нового року у всіх куточках Китаю є чай. У Піднебесній говорять: «Якщо чашка повна чаю, то й серце сповнене радістю». Тож з 12 до 18 Даринок запрошує долучитися до дегустації різноманітних унікальних сортів китайського чаю й можливо, обрати свого «фаворита» для довгих зимових вечорів.

І про всяк випадок ми поспішаємо запевнити вас: ні, Китайські Леви та тибетські ритми не наполохають символів драйвового вікенду – качок Лалафанфан. Вони традиційно готові розкачати всіх і кожного на запальній дискотеці «Двіжова качка» з 17:00 до 17:30 в обидва вихідні.

Вітаємо іменинників січня

Ой, а для кого це перший місяць зими став суцільним святом? Новий рік, Різдво, та ще й день народження малечі! Але уваги й подаруночків забагато не буває. 30 січня завітайте на Даринок та отримайте персональне привітання з головної сцени маркет-моллу! І звісно ж, презент для іменинника.

пресс-служба

Для участі варто лише зареєструвати дитину онлайн за посиланням: bit.ly/HBjanuary, отримати SMS-запрошення на свято та прийти особисто для привітання.

Іще більше розваг для маленького пустуна з нагоди його особливого дня? Авжеж! Для цього і створений дитячий розважальний центр Fly Park.

Тут є все для отримання моря позитивних вражень та усмішок: лабіринт з басейном та кульками, ігрові будиночки, машинки, толокар та тарзанка, батутна зона, TikTok-зона, майданчик з Xbox і VR-технологіями, регулярні майстер-класи, кафе з власною кондитерською, аж шість банкетних зал для святкування днів народжень з улюбленими персонажами. Вартість квитка для дитини у будні дні – 200 грн, у вихідні та святкові дні – 250 грн. Для батьків вхід безкоштовний.

Додамо, що у період дії жовтої зони карантину вхід до магазинів Даринку непродовольчого напряму та перебування у зоні розваг можливі лише за наявності дійсного ПЛР-тесту або ж щонайменше однієї дози вакцини. Незмінним лишається масковий режим.

Докладніше про всі івенти та активності шукайте на сторінках Даринку у соцмережах. Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок за адресою: м. Київ, м. Лісова, вул. Магнітогорська, 1а.