Національна опера України - афіша на січень 2022

Новий 2022 рік Національна опера України розпочинає святковими «Лускунчиками», яскравою «Казкою про царя Салтана».

А також довгоочікуваними «Казками Гофмана», «Доном Карлосом», поновленням феєрично-гротескного балету «Вечори на хуторі біля Диканьки»

2-6, 8 та 9 січня – найчарівніший балет «Лускунчик» П.І.Чайковського, під час якого можна не лише поринути в казкову атмосферу, а й загадати бажання (коли на сцені «росте» ялинка).

7 січня – Різдвяний концерт за участі провідних майстрів оперної та балетної сцени.

8 (ввечері) та 9 (о 12:00) січня - казка на 2 дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і проекційними ефектами «Казка про царя Салтана» (режисер-постановник – Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Богдан Пліш, балетмейстер-постановник – Віктор Яременко).

13 січня - прем’єра (2-й показ) опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана» (концертне виконання). Майже через століття «Казки Гофмана» тріумфально повернулися на сцену Національної опери України! Цього разу в головних ролях: Валентин Дитюк, Тарас Штонда, Анжеліна Швачка, Ольга Фомічова, Тамара Калінкіна, Алла Позняк, Андрій Маслаков та ін. За диригентським пультом – Микола Дядюра.

29 січня – опера «Дон Карлос» Дж.Верді за участі зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської (Єлизавета Валуа). В ролі Дона Карлоса дебютує на Київській сцені Михайло Малафій (запрошений соліст Львівської Національної опери). Також в головних ролях: Тарас Штонда (Великий Інквізитор), Геннадій Ващенко (Родріго ді Поза), Сергій Ковнір (Філіпп ІІ), Алла Позняк (Принцеса Еболі), Ольга Нагорна (Ангел) та ін.

30 січня поціновувачі балету побачать на сцені Національної опери України оновлену виставу «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Балет на музику Євгена Станковича, що спочатку мав назву «Ніч перед Різдвом», був поставлений у 1993 році Віктором Литвиновим. В його основу покладено однойменну повість Миколи Гоголя, яку свого часу використали для своїх опер Петро Чайковський («Черевички»), Микола Римський-Корсаков («Ніч перед Різдвом»), Микола Лисенко («Різдвяна ніч»). В жовтні 2015 року після більш ніж чотирирічної перерви балет знову повернувся на сцену театру вже під назвою «Вечори на хуторі біля Диканьки».

За словами балетмейстера-постановника вистави, творча група вирішила змінити назву балету аби позбавитися «часової прив’язки» через її «зимове» забарвлення.

І от зараз після дворічної паузи у показах, що дала можливість авторам переглянути і оновити костюми, декорації, відшліфувати хореографію, глядачі мають нагоду знову поринути у світ фантасмагорії.

«Більшість складу виконавців також буде новою. Певен, новими будуть і глядачі, і критики, – каже Віктор Литвинов – тож гриф «поновлення», під яким вистава знову з’являється у репертуарі нашого театру, цілком справедливий».

«Євген Станкович один із найвидатніших композиторів нашого часу, і саме цей балет він вважає одним із кращих своїх творів, - розповідав свого часу диригент-постановник Аллін Власенко. - Володіючи всіма досягненнями музики 20-21 століть (а це зовсім інші прийоми, ніж ті, що використовувались в класичній музиці 16-19 століть), він віднайшов адекватні та разом з тим нестандартні музичні засоби у вирішенні образів. Драматургія цього спектаклю так само потребує нестандартного мислення і в музиці, і в хореографії, і в сценографії. Під таку музику поставити традиційний балет неможливо. Це повинна бути фантасмагорія».

Художник-постановник Марія Левитська наголошує, що балет «Вечори на хуторі біля Диканьки» на музику Євгена Станковича – це великий успіх балетмейстера Віктора Литвинова, який створив справжній національний балет з яскраво вираженими характерами, незвичайним прочитанням сюжету, приголомшливими комедійними та ліричними сценами. «Власне - це один із кращих балетів, в якому поєднані глибокі знання фольклору та класичного танцю. Дуже люблю саме цей балет – він моя гордість, одна з моїх найулюбленіших постановок» - розповіла вона.

Отже на глядачів чекає видовищна вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами – фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок...

Національна опера України завжди рада своїм глядачам!

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В репертуарі театру можливі зміни - детальна афіша найближчих заходів на сайті театру.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами) відвідування театру можливе за умов:

Наявності COVID-сертифікату про повну або часткову вакцинацію («зелені» та «жовті» сертифікати - оригінал документу або ж через мобільний додаткок Порталу «Дія»)

або

Негативного результату ПЛР-тесту COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що здійснений протягом не більше 72 годин

або

Документу про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу «Дія».

Документи будуть перевіряти при вході до Національної опери України, а їх відсутність буде підставою для відмови глядачеві відвідати театр.

Просимо Вас заздалегідь подбати про їх наявність.

Також незмінними залишаються - обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а заходячи до театру необхідно пройти температурний скринінг.