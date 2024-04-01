Квітнева афіша Національної опери України буквально розквітає різнобарв’ям вистав та подій.

Тут і кращі зразки світової та української оперної та балетної класики, і дві опери за участі неперевершеної Людмили Монастирської («Аїда» Дж.Верді і «Турандот» Дж.Пуччіні). Не забули і про юних глядачів, на яких чекають опера «Кіт у чоботях» та балет «Пригоди Піноккіо» Юрія Шевченка…

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами!

Розпочинається «квітневий парад» з балету «Лілея» Костянтина Данькевича (4 квітня, четвер, о 17:00). Вистава вважається дорогоцінною перлиною національного хореографічного мистецтва з утіленням шевченківських поетичних образів на українській балетній сцені.

Національна опера України – афіша на квітень 2024 року / Пресслужба

В головних партіях найромантичніше балетна пара – Тетяна Льозова (Лілея) та Ярослав Ткачук (Степан). А «втіленням зла» цього разу буде Ян Ваня (Князь). Диригент – Герман Макаренко.

5 квітня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джузеппе Верді «Аїда».

Твір належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу. Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. Створена за чотири місяці грандіозна вистава з перших нот зачарувала глядачів з усього світу. Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії.

Національна опера України – афіша на квітень 2024 року / Пресслужба

У титульній партії шанувальники оперного мистецтва зможуть побачити неперевершену Людмилу Монастирську, яка вважається однією з кращих сучасних виконавиць цієї ролі в світі.

Також у ролях: Олег Злакоман (Радамес), Алла Позняк (Амнеріс), Тарас Штонда (Амонасро), Сергій Магера (Рамфіс), Володимир Тишков (Фараон) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

6 квітня (субота) о 15:00 – балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» – це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 23 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів. У головних ролях цього разу глядачі побачать: Катерину Алаєву (Аннель), Наталію Мацак (Карла), Сергія Кривоконя (Франц, композитор) та ін.

7 квітня (неділя) о 15:00 – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Десь на задвірках казкового палацу, вільної від біганини хвилини збираються миші, аби вкотре послухати старого Кота, який вже давно на пенсії, і зовсім їм не страшний. Навпаки! Миші люблять ці котові оповідки про пригоди його юності. Бо Кіт – такий гарний актор! Коли він щось розповідає, то аж ніби молодіє на очах, переміщаючись в часі років на …дцять назад. Цього разу Кіт вирішив їм розказати з чого, власне, все почалося…

Національна опера України – афіша на квітень 2024 року / Пресслужба

Сповнене неочікуваних сюрпризів яскраве гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером….

Постановний склад: художній керівник проекту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко, балетмейстер-постановник – Віктор Іщук. Цього разу в головних ролях: Ірина Петрова (Кіт), Дмитро Іванченко (Хазяїн кота, пізніше Муркіс), Ксенія Бахритдінова-Кравчук (Принцеса), Олександр Киреєв (Король), Володимир Тишков (Людожер) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

11 квітня (четвер) о 17:00 – витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

У ролях: Ілона Кравченко (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Ірина Борисова (Батільда), Ксенія Іваненко (Берта) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

12 квітня (п’ятниця) о 17:00 – лірична філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді.

Головні партії виконають: Дмитро Кузьмін (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Анастасія Поважна (Маргарита) та ін. Окрасою вистави є знаменита балетна сцена «Вальпургієва ніч».

13 квітня (субота) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету…

В головних ролях: Ольга Голиця (Оксана), Микита Сухоруков (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха), Райса Бетанкоурт (Цариця), Андрій Скляр (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

14 квітня (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

У ролях: Наталія Николаїшин (Наталка Полтавка), Анжеліна Швачка (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Руслан Танський (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

Національна опера України – афіша на квітень 2024 року / Пресслужба

18 квітня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка».

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київська балетна трупа.

В основі сюжету — східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна.

У головних ролях: Ольга Голиця (Нікія), Микита Сухоруков (Солор), Еліна Бідна (Гамзаті) та ін.

19 квітня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Турандот», яка стала лебединою піснею видатного італійського композитора Дж. Пуччіні.

В титульній партії зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська. Довгий час Людмила співала цю партію лише на рідній сцені Національної опери України, відмовляючи усім навіть найпрестижнішим закордонним театрам. Виключення співачка зробила лише навесні 2022 року, коли дала згоду на виконання партії Турандот в Метрополітен-опера замість Анни Нетребко. Тоді в фіналі свого тріумфального виступу Людмила Монастирська вийшла у жовто-блакитному прапорі під овації залу. Також в головних ролях заявлені: Олег Злакоман (Калаф), Лілія Гревцова (Лю), Сергій Магера (Тимур) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

20 квітня (субота) о 15:00 – балет «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді. Неймовірні пригоди веселого пустуна та його друзів в майстерному виконанні провідних солістів балетної трупи театру не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих глядачів.

Національна опера України – афіша на квітень 2024 року / Пресслужба

«Це «жива» вистава, яка буде постійно трансформуватись, в залежності від часу, складу артистів, чи навіть від глядача. І головне, що вона добра і магічна – розповідає балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. – В фіналі від прояву людської доброти та любові під звуки чарівної музики всі наші ляльки оживають і перетворюються на звичайних веселих, пустотливих дітей».

Постановний склад: балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов, диригент-постановник – Герман Макаренко, художник-постановник, художник костюмів – Наталія Кучеря.

Також у квітневій афіші заявлені:

21 квітня (неділя) о 17:00 – одна з кращих постановок театру – опера Дж.Верді «Набукко» (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш).

25 квітня (четвер) о 17:00 – балет М.Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки.

26 квітня (п’ятниця) о 17:00 – дві одноактні вистави: комічна опера «Служниця-пані» Дж.Б.Перголезі та балет «Болеро» М.Равеля.

27 квітня (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

28 квітня (неділя) о 15:00 – одна з найпопулярніших опер у світі – «Богема» Дж.Пуччіні в постановці італійського режисера Італо Нунціата.

Важливо! У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру. Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру. Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!