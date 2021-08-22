На Спивочем открылась выставка цветов "Во Вселенной Марии Примаченко" к юбилею Независимости Украины
20 августа в столичном парке Спивоче открылась летняя выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко», которая посвящена юбилею Независимости Украины.
Отдельной изюминкой стали масштабные фигуры украинок в национальных костюмах, которые танцуют и двигаются с помощью специальной аниматроники. По словам организаторов, творчество известной художницы не случайно выбрали за основу выставки.
Нам важно было не просто подготовить интересный проект, но и внести свой вклад в популяризацию украинского искусства. Выбирая тему для выставки, мы перебрали множество вариантов -наша страна может похвастаться богатством национальных символов и творческих людей. Но знаковым представителем народного творчества была и остается Мария Примаченко, поэтому свои композиции мы создавали вдохновляясь ее работами, - рассказал организатор выставки Денис Погорелко.
Выставка продлится до 19 сентября. Приобрести билеты можно на официальном сайте парка Спивоче или в кассе у Центрального входа.
Когда: 20.08- 19.09
Где: ул. Лаврская,31
Вход: платный