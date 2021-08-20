Владимир Карафетов приглашает на грандиозный концерт-шоу

11 сентября в Харькове в ККЗ "Україна" состоится грандиозный концерт-шоу певца Владимира Карафетова при участии симфонического оркестра.

Вас ожидает жгучий коктейль из бархатного баритона исполнителя, костюмированных цыганских танцев и невероятно красочного представления. В репертуаре певца есть весь спектр эмоций: от проникновенной и чувственной любовной лирики до самых задорных и веселых композиций, которые так и провоцируют ваши ноги взбодриться и сплясать.

В концертной программе прозвучат песни, которые основаны на реальных событиях и посвящены конкретным людям, друзьям Владимира. В этих песнях раскрывается история их жизни, их судьба. Также прозвучат и новые треки.

Подбирался репертуар, чтобы максимально интересно звучал в исполнении симфонического оркестра. В результате – более 80 человек на одной сцене. Это и музыканты, и бэк-вокалисты и танцоры Karafetov Show. Отдельного внимания заслуживает само начало концерта, но раскрывать все тайны пока не будем. Приходите 11 сентября в ККЗ «Україна». Начало в 19:00. Буду ждать вас!, – рассказывает Владимир Карафетов.

Когда: 11 сентября в 19:00. Где: г. Харьков, ККЗ «Україна». Билеты онлайн – по ссылке.