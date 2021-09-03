Зустріч з блогерами, виставка гуртків, шоу ілюзій та брокант – насичені вихідні на Даринку

Зустріч з блогерами, виставка гуртків, шоу ілюзій та брокант – насичені вихідні на Даринку

В останні вихідні «Шаленого двіжу» на Даринку підготували для вас неймовірну кількість активностей та розваг.

ЗУСТРІЧ З БЛОГЕРАМИ

4 вересня одразу три відомі блогери завітають до маркет-моллу:

- Олег Машуковський;

- Настя Захандревич;

- Олександра Кузьменко.

З 15:00 до 15:30 біля Головної сцени відбудеться зустріч із блогерами, коротка фотосесія та поділ на команди, аби уже о 15:30 відправитись на зірковий воркшоп у селфірумах. На форкшопі усі охочі дізнаються секрети створення цікавого контенту для соціальних мереж та спробують зняти власний під керівництвом досвідчених та успішних тренерів.

5 вересня о 17:00 запрошуємо до Головної сцени на виступ українського співака, автора пісень та одного з найяскравіших учасників телепроєкту «Голос.Діти - 5» Ярослава Рогальського. О 18:00 Ярослав проведе свій воркшоп зі створення відео та фотоконтенту для соціальних мереж на базі селфікімнат Даринку.

ШОУ ІЛЮЗІЙ

4 вересня на Головній сцені маркет-моллу відбудеться справжня магія, адже свій виступ приготувала команда ілюзіоністів Magic Five. Одні з найпопулярніших ілюзіоністів України вражатимуть своїми фокусами, віртуозними рухами та справжніми чарами.

ВИСТАВКА ДИТЯЧИХ ГУРТКІВ

4-5 вересня на Даринку пройде виставка творчих, спортивних, дошкільних та шкільних закладів, гуртків, колективів та центрів:

- Студія танцю та фітнесу «House Of Dance»;

- Медіаосвіта для дітей «Alfa-діти»;

- Вокальна студія «Ella voice»;

- Уроки вокалу для дітей «Juicy voice»;

- Європейський театр від громадської організації «Найкраще»;

- Студія бально-спортивних танців «Royal Dance»;

- Кінно-трюковий театр «Скіф»;

- Карате клуб «Чемпіон»;

- Репетиторський центр «Логос»;

- Зразковий театр-студія мюзиклу "ОКей";

- Дистанційна школа «Меридіан»;

- Школа програмування та роботехніки «RoboCode»;

- Школа програмування «Logika»;

- Танцювальна школа Андріса Капіньша «Papa Dance».

Учасники покажуть майстерність своїх учнів, а деякі проведуть пізнавальні майстер-класи.

БРОКАНТ

Дитячий розпродаж Брокант - це чудова ініціатива, яка навчить дітлахів відповідальному споживанню. 5 вересня з 12:00 до 17:00 біля Головної сцени Даринку відбудеться розпродаж, де малеча зможе продати свої іграшки, гаджети, книги, та інші речі якими не користуються, а на зароблені гроші придбати собі нові речі на ярмарку за дуже приємними цінами.

У той же час відвідувачі зможуть придбати потрібні речі до школи, іграшки та книги за дуже демократичними цінами та дати друге життя речам, які уже принесли користь, але стали неактуальними для своїх власників.

РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА

Протягом усіх вихідних маркет-молл Даринок буде під захистом супергероїв. З 13:00 до 19:00 біля Головної сцени на вас чекає насичена анімаційна програма з конкурсами та подарунками, аквагрим для маленьких відвідувачів та справжній Парад анімегероїв.

У зоні шкільного ярмарку на малечу чекає безліч майстер-класів з виготовлення:

- фігурок на олівці з полімерної глини;

- ланцюжків-прикрас для пеналів;

- обкладинок чи закладок для книг;

- підставок під чашку у стилі декупаж.

А біля входу №6 на усіх ласунчиків чекає безкоштовна солодка вата.

Участь у всіх розвагах, шоу та майстер-класах у маркет-моллі Даринок безкоштовна!

Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.