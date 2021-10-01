Премия Grand STATUS Awards: в Киеве состоится церемония награждения

Ведущие Grand STATUS Awards – певица Наталья Валевская и шоумен Gena VITER

10 декабря в Киеве на одной из самых STATUSных ивент-площадок страны – в пятизвездочном отеле Hyatt Regency Kyiv – состоится торжественная церемония награждения Премии Grand STATUS Awards!

Организатором выступил международный лидирующий глянец STATUS magazine. Коллаборация звезд и STATUSных личностей Украины! По красной дорожке пройдут лауреаты, звезды, партнеры и гости мероприятия. Были объявлены ведущие премии Grand STATUS Awards. Ими станут украинская певица – Наталья Валевская и певец, шоумен – Gena VITER.

В рамках мероприятия состоится fashion-показ – на сцене выступят звезды украинского шоу-бизнеса. Один из хедлайнеров – блогер, певица и актриса Анна Тринчер. Девушка стала знаменитой благодаря сериалу "Школа", а сегодня исполняет песни на русском и украинском языках, успешно ведет Instagram, снимает видео для TikTok. Недавно выпущенный трек Анны Тринчер "По губам" уже стал хитом.

Всех присутствующих на мероприятии ожидает атмосфера роскоши и изысканности!