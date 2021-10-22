Канікули в Гоґвортсі на Даринку

Цими вихідними 23 та 24 жовтня на Даринку у вас буде унікальна можливість відчути себе справжнім учнем школи магії, відвідати хеловінський ярмарок, показ тематичних костюмів, броканд та скупитись у Хеппі Шопі.

озважальна програма

Усі герої улюбленої історії зберуться у одному місці, щоб влаштувати свято з різноманітними активностями, конкурсами та веселощами та навіть розподільним капелюхом, який визначить до якого факультету ви потрапите.

Протягом двох днів з 12:00 до 18:00 на Головній сцені на вас чекає насичена розважальна програма:

- Парад Збірної Ґрифіндору з квідича;

- Майстер-клас з виготовлення снитчу з полімерної глини;

- Майстер-клас з виготовлення кулону з побажанням.

Не забудьте додати фарб до свого настрою, відвідавши зону з аквагримом, де вам допоможуть перевтілитись у бажаний образ та влитись у загальну атмосферу магії.

А о 15:00 на усіх відвідувачів чекає Магічне шоу учнів школи Гоґвортс.

Усі, хто прийдуть на свято у тематичному костюмі отримають приємні подарунки.

Вже традиційно у прикасовій зоні Сільпо на ласунчиків чекає безкоштовна солодка вата, а також сім безкоштовних селфірумів для топового контенту на території моллу.

Хеловінський ярмарок

Ярмарок відкривається з 23 жовтня та впродовж цілого тижня ви зможете обрати наймоторошніші, страшенно гарні та вражаючі атрибути до свята. Не пройдіть повз безлічі локацій з тематичними товарами: різноманітними костюмами, спеціальним гримом та аксесуарами.

Показ хеловінських костюмів

Вже 24 жовтня у вас буде унікальна можливість відвідати моторошний показ мод на Даринку. О 14:00 відбудеться неймовірне модне шоу від арт-ательє «Інфанта Карнавал» та продюсерського центру «Babyphotostars».Усі костюми з показу будуть доступні у продажі.

Хеловінський дитячий Брокант

Будемо продавати непотрібне та купувати потрібне. Збирайте усі іграшки, книжки та інші речі, якими ваша малеча давно не користується й беріть участь у крутезному розпродажі. Або готуйте гроші, аби придбати те, про що давно мріялось тільки за приємними цінами. Брокант відбудеться 24 жовтня у локації Хеппі шопу з 12:00 до 17:00.

Інтерактивна гра «Хеппі Шоп»

23 та 24 з 12:00 до 19:00 жовтня до маркет-моллу повертається Хеппі Шоп.

Правила участі:

1) Приймайте участь у Хеппі-активностях:

- прийдіть на івент у тематичному костюмі учня Гогвартсу;

- візьміть участь у Броканті;

- прокрутіть колесо Фортуни;

- зробіть фото у святковій фотозоні та розмістіть його у своїх соцмережах з гештегом #моторошнесвято та відміткою @darynk_ua;

- прокоментуйте «must visit» пост-анонс івенту в одній із соцмереж Даринку;

- зніміть відео у селфірумах та викладіть його у tik tok з відміткою @darynok.ua.

2) За виконані завдання отримайте хеппіки – валюту за яку можна придбати іграшки у «Хеппі Шопі».

3) Обирайте винагороду собі до душі!

Участь у всіх розвагах, шоу та майстер-класах у маркет-моллі Даринок безкоштовна!