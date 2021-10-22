Канікули в Гоґвортсі на Даринку

PR 22 октября 2021 12:24 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Канікули в Гоґвортсі на Даринку
Канікули в Гоґвортсі на Даринку
пресс-служба

Цими вихідними 23 та 24 жовтня на Даринку у вас буде унікальна можливість відчути себе справжнім учнем школи магії, відвідати хеловінський ярмарок, показ тематичних костюмів, броканд та скупитись у Хеппі Шопі.

озважальна програма

Усі герої улюбленої історії зберуться у одному місці, щоб влаштувати свято з різноманітними активностями, конкурсами та веселощами та навіть розподільним капелюхом, який визначить до якого факультету ви потрапите.

Протягом двох днів з 12:00 до 18:00 на Головній сцені на вас чекає насичена розважальна програма: 
- Парад Збірної Ґрифіндору з квідича; 
- Майстер-клас з виготовлення снитчу з полімерної глини; 
- Майстер-клас з виготовлення кулону з побажанням.

Не забудьте додати фарб до свого настрою, відвідавши зону з аквагримом, де вам допоможуть перевтілитись у бажаний образ та влитись у загальну атмосферу магії.

А о 15:00 на усіх відвідувачів чекає Магічне шоу учнів школи Гоґвортс.

Усі, хто прийдуть на свято у тематичному костюмі отримають приємні подарунки.

Вже традиційно у прикасовій зоні Сільпо на ласунчиків чекає безкоштовна солодка вата, а також сім безкоштовних селфірумів для топового контенту на території моллу.

Хеловінський ярмарок

Ярмарок відкривається з 23 жовтня та впродовж цілого тижня ви зможете обрати наймоторошніші, страшенно гарні та вражаючі атрибути до свята. Не пройдіть повз безлічі локацій з тематичними товарами: різноманітними костюмами, спеціальним гримом та аксесуарами.

Показ хеловінських костюмів

 

Вже 24 жовтня у вас буде унікальна можливість відвідати моторошний показ мод на Даринку. О 14:00 відбудеться неймовірне модне шоу від арт-ательє «Інфанта Карнавал» та продюсерського центру «Babyphotostars».Усі костюми з показу будуть доступні у продажі.

 

Хеловінський дитячий Брокант

 

Будемо продавати непотрібне та купувати потрібне. Збирайте усі іграшки, книжки та інші речі, якими ваша малеча давно не користується й беріть участь у крутезному розпродажі. Або готуйте гроші, аби придбати те, про що давно мріялось тільки за приємними цінами. Брокант відбудеться 24 жовтня у локації Хеппі шопу з 12:00 до 17:00.

Інтерактивна гра «Хеппі Шоп»

23 та 24 з 12:00 до 19:00 жовтня до маркет-моллу повертається Хеппі Шоп.

Правила участі: 
1) Приймайте участь у Хеппі-активностях: 
- прийдіть на івент у тематичному костюмі учня Гогвартсу; 
- візьміть участь у Броканті; 
- прокрутіть колесо Фортуни; 
- зробіть фото у святковій фотозоні та розмістіть його у своїх соцмережах з гештегом #моторошнесвято та відміткою @darynk_ua; 
- прокоментуйте «must visit» пост-анонс івенту в одній із соцмереж Даринку; 
- зніміть відео у селфірумах та викладіть його у tik tok з відміткою @darynok.ua.

2) За виконані  завдання отримайте хеппіки –  валюту за яку можна придбати  іграшки у «Хеппі Шопі».

3) Обирайте винагороду  собі до душі!

Участь у всіх розвагах, шоу та майстер-класах у маркет-моллі Даринок безкоштовна!

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

афиша

Материалы по теме

50 арт-работ выдающихся художников из 15 стран на первой украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства
Афиша мероприятий

50 арт-работ выдающихся художников из 15 стран на первой украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства
Uliana Royce готовит первый сольный концерт «Мои Правила»
Афиша мероприятий

Uliana Royce готовит первый сольный концерт «Мои Правила»
Премия Grand STATUS Awards: в Киеве состоится церемония награждения
Афиша мероприятий

Премия Grand STATUS Awards: в Киеве состоится церемония награждения
Галерея стальных фигур: на выставке можно увидеть персонажей "Звездных войн", "Игры престолов" и Marvel
Афиша мероприятий

Галерея стальных фигур: на выставке можно увидеть персонажей "Звездных войн", "Игры престолов" и Marvel

Популярное на сайте

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK