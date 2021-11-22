В Україні відбудеться онлайн-фестиваль кіно про вино до свята Божоле Нуво

В Україні відбудеться онлайн-фестиваль кіно про вино до свята Божоле Нуво

З 20 до 28 листопада відбудеться онлайн-фестиваль кіно про вино Wine Film Fest. Подія організована до свята молодого вина Божоле Нуво.

Божоле Нуво – це свято молодого вина, яким вже понад 50 років кожного 3-го четверга листопада Франція та сучасний світ відзначають завершення збору врожаю. Саме цій події приурочений Wine Film Fest – кінофестиваль про французьке вино та виноробство. До програми увійшли п’ять стрічок різних жанрів.

Драматична комедія «Повернення до Бургундії» режисера Седріка Клапіша розповідає про трьох спадкоємців, які після смерті батька мають відновити маєток і повернути родинним виноградникам минулу славу. Одну з головних ролей виконує зірка знаменитого фільму «Три метри над рівнем неба» Марія Вальверде.

«Повернення до Бургундії» / Arthouse Traffic

Про тонкощі виноробської праці, а також шлях, який проходить вино від лози до пляшки, глядачі дізнаються з документальної стрічки «Душа вина» режисерки Марі-Анж Ґорбаневські.

«Душа вина» / Arthouse Traffic

До програми також увійшла комедійна мелодрама «Осіння казка» – фільм-призер Венеційського кінофестивалю. Головня героїня стрічки – 45-річна виноробниця, найкраща подруга якої намагається таємно підшукати їй чоловіка. Режисер фільму – Ерік Ромер – один з найвизначніших представників «Нової хвилі» французького кіно.

«Осіння казка» / Arthouse Traffic

Драматичний трилер «Будь моїм сином» – робота Жиля Леграна, відомого як продюсер зворушливої трилогії «Белль і Себастьян» про пригоди хлопчика і собаки. Дана стрічка розповідає про пошуки гідного спадкоємця власником престижного маєтку й виноградників.

«Будь моїм сином» / Arthouse Traffic

Знятий на трьох континентах документальний фільм «Мондовино» досліджує вплив глобалізації на різні виноробні регіони світу. Стрічка Джонатана Носіттера була номінована на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю та Премію «Сезар».

Безкоштовний онлайн-фестиваль кіно про вино Wine Film Fest триватиме з 20 до 28 листопада на сайті winefilmfest.com.ua. Усі фільми фестивалю демонструються французькою мовою з українськими субтитрами та доступні для перегляду тільки на території України.