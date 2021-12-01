Iron Maiden вперше виступлять в Україні: оголошена дата

PR 1 декабря 2021 21:51 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Iron Maiden вперше виступлять в Україні: оголошена дата
Iron Maiden вперше виступлять в Україні: оголошена дата
пресс-служба

IRON MAIDEN додали ще шість європейських концертів до свого туру Legacy Of The Beast 2022, включаючи ВДНГ – Київ – 29 травня.

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Як завжди буде ексклюзивний попередній продаж для членів фан-клубу Iron Maiden. Спеціальними гостями київського шоу будуть Airbourne за підтримки Lord Of The Lost.

Шоу Legacy Of The Beast — це квінтесенція концертної кар'єри легенд хеві-металу, яка вже зібрала понад 2 мільйони глядачів у 40 країнах світу! До цього туру також увійшов грандіозний виступ перед 100-тисячною публікою на легендарному Rock in Rio у Бразилії.

Iron Maiden вперше виступлять в Україні: оголошена дата / пресс-служба

Брюс Дікінсон, вокаліст Iron Maiden: «Ми пишаємося цим шоу і отримуємо прекрасні відгуки від багатьох фанатів, які побачили концерти в Європі, Мексиці, Північній та Південній Америці.

У нашому шоу відбуваються неймовірні й часом навіть божевільні речі! Наприклад, репліка літака Spitfire, що ширяє над сценою під час виконання Aces High, тонни піротехніки, гігантський Ікар, мушкети й кілька справді приголомшливих вогнеметів, із якими мені страшенно весело, ось побачите! І, звісно, у нас є Едді, якого ви ніколи не бачили наживо».

Шоу представить найпотужніші хіти за всю історію існування колективу. Абсолютно кожен знайде для себе ту саму іскру, чи це буде справжній шанувальник групи, чи просто любитель потужного видовища.

Старт продажу квитків – 6 грудня.

Про гурт Iron Maiden: колектив виник на Різдво 1975 року. За 46 років вони стали втіленням духу безстрашної творчої незалежності, лютої відданості своїм шанувальникам та веселої байдужості до критиків, що дало їм мільйони шанувальників серед усіх поколінь та у всіх часових поясах.

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