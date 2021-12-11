Вперше на одній сцені одночасно відбудеться вшанування обраних королев краси та переможниць найпрестижніших конкурсів, а ще Україна обиратиме Mіss та Mrs. GRAND QUEEN UKRAINE 2021

Саме так, одразу дві події, сповнені величі та краси об’єднають навколо себе найвидатніших та найуспішніших красунь-українок, які здобули для своєї країни найвагоміші перемоги.

Організатори: Засновниця Асоціації королев України Ірина Оськіна та співорганізатор Олена Голуб.

14 грудня велике Гала-шоу збере найяскравіших зірок шоу-бізнесу, акторів, музикантів, відомих селебріті, спортсменів, підприємців, громадських діячів, блогерів та лідерів думок у справжньому палаці Краси - відомому ресторанному комплексі Queen. Цього ж вечора ми дізнаємося імʼя нової королеви, переможниці міжнародного конкурсу GRAND QUEEN UKRAINE 2021 одразу у двох категоріях - Міс та Місіс.

Грандіозна подія: GRAND QUEEN UKRAINE & QUEENS AWARD CEREMONY 2021 / пресс-служба

Найгарніші та діяльні українки візьмуть участь у боротьбі за можливість представити Україну, Східну та Західну Європу на всесвітньо відомих конкурсах краси у Китаї, Дубаї, Греції, США.

Море подарунків і нагород, океан емоцій та почуттів, безкраї горизонти нових можливостей для кожної учасниці, і особливо для переможниць – вагомі аргументи взяти участь у GRAND QUEEN UKRAINE 2021.

Поважне журі, у складі якого можна зустріти, як очільників всеукраїнських фінансових рейтингів, так відомих осіб перших шпальт, обиратиме тих, хто нестиме у світ все найкраще, що є в українках, популяризуючи це у різних його куточках.

Грандіозна подія: GRAND QUEEN UKRAINE & QUEENS AWARD CEREMONY 2021 / пресс-служба

Одна неймовірна подія – добре, дві одразу – найкраща ідея зустріти холодну зиму в казковій атмосфері дива, краси та величі.

Серед гостей: Олександр Пікалов, KAZKA, Жан Гріцфельдт, Ілля Волох (голлівудський актор українського походження - серіал "Друзі", "Сверхъестественное", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" та інші) - журі, Стелла Захарова, Влада Литовченко, Максим Гордєєв, Віталіна Ющенко, Alyosha, Іван Городецький, MOROZOVA, Світлана Вольнова, Ірина та Вʼячеслав Дюденко, Uliana Roice та інші.

Початок червоної доріжки: о 17:00

Початок гала-вечора: о 18:30

Dress Code: Black Tie

Пресслужба: Лала Цукерман 096 630 28 02 pragencyglory@gmail.com

*Захід буде проведено з дотриманням усіх карантинних норм

Вхід можливий лише за наявності сертифіката вакцинації, негативного ПЦР теста або сертифіката про одужання.