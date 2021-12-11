Грандіозна подія: GRAND QUEEN UKRAINE & QUEENS AWARD CEREMONY 2021
Вперше на одній сцені одночасно відбудеться вшанування обраних королев краси та переможниць найпрестижніших конкурсів, а ще Україна обиратиме Mіss та Mrs. GRAND QUEEN UKRAINE 2021
Саме так, одразу дві події, сповнені величі та краси об’єднають навколо себе найвидатніших та найуспішніших красунь-українок, які здобули для своєї країни найвагоміші перемоги.
Організатори: Засновниця Асоціації королев України Ірина Оськіна та співорганізатор Олена Голуб.
14 грудня велике Гала-шоу збере найяскравіших зірок шоу-бізнесу, акторів, музикантів, відомих селебріті, спортсменів, підприємців, громадських діячів, блогерів та лідерів думок у справжньому палаці Краси - відомому ресторанному комплексі Queen. Цього ж вечора ми дізнаємося імʼя нової королеви, переможниці міжнародного конкурсу GRAND QUEEN UKRAINE 2021 одразу у двох категоріях - Міс та Місіс.
Найгарніші та діяльні українки візьмуть участь у боротьбі за можливість представити Україну, Східну та Західну Європу на всесвітньо відомих конкурсах краси у Китаї, Дубаї, Греції, США.
Море подарунків і нагород, океан емоцій та почуттів, безкраї горизонти нових можливостей для кожної учасниці, і особливо для переможниць – вагомі аргументи взяти участь у GRAND QUEEN UKRAINE 2021.
Поважне журі, у складі якого можна зустріти, як очільників всеукраїнських фінансових рейтингів, так відомих осіб перших шпальт, обиратиме тих, хто нестиме у світ все найкраще, що є в українках, популяризуючи це у різних його куточках.
Одна неймовірна подія – добре, дві одразу – найкраща ідея зустріти холодну зиму в казковій атмосфері дива, краси та величі.
Серед гостей: Олександр Пікалов, KAZKA, Жан Гріцфельдт, Ілля Волох (голлівудський актор українського походження - серіал "Друзі", "Сверхъестественное", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" та інші) - журі, Стелла Захарова, Влада Литовченко, Максим Гордєєв, Віталіна Ющенко, Alyosha, Іван Городецький, MOROZOVA, Світлана Вольнова, Ірина та Вʼячеслав Дюденко, Uliana Roice та інші.
Початок червоної доріжки: о 17:00
Початок гала-вечора: о 18:30
Dress Code: Black Tie
Пресслужба: Лала Цукерман 096 630 28 02 pragencyglory@gmail.com
*Захід буде проведено з дотриманням усіх карантинних норм
Вхід можливий лише за наявності сертифіката вакцинації, негативного ПЦР теста або сертифіката про одужання.