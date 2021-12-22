Це було Parfait! Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів

Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів

З 3 до 10 грудня в Україні тривав проєкт «Більше Франції», який вже вдруге поспіль успішно реалізувала Франко-українська торгова палата (CCIFU).

Протягом семи днів українці в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі встигли відчути мистецтво життя по-французьки, лишаючись у рідному місті. Далі – по пунктах, біля яких учасники впевнено поставили б «плюс».

Познайомилися

Долучившись до ініціативи CCIFU, усі охочі мали змогу дізнатися чи познайомитися ближче з понад 50-ма французькими брендами. Це магазини сегменту fashion, продукція б’юті-сфери, гастрономічні товари, усе для занять спортом, товари для побуту, декору та інтер'єру, а також компанії сфери послуг (ресторани, банки, фармацевтичні, транспортні, освітні компанії). Більшість споживачів в Україні можуть назвати не більше 10 французьких брендів, однак під час Тижня Франції відкрили для себе нові торгові марки. Так, б’юті-блогерка Анна Суворова відзначила, що регулярно користується косметикою французьких брендів, однак не з усіма ними була знайома, тож кількість компаній-учасників приємно-здивувала.

Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів / пресс-служба

Спробували

Лише протягом тижня можливо насолодитися таким розмаїттям вишуканих смаків традиційної французької кухні, адже партнери реалізували для відвідувачів справжні кулінарні подорожі регіонами, пропонували святкове меню, влаштовували гастрономічні тури. А в передостанній день проєкту цінителі французьких вин мали змогу оцінити найтонші нотки їх смаку та аромату під час двох дегустацій від партнерів.

Мистецтво жити по-французьки – для мене це в першу чергу їжа і взагалі задоволення від життя, – поділилася учасниця Тижня Франції Юлія-Аврора Огородник.

Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів / пресс-служба

Навчилися

Утім, українці в рамках ініціативи CCIFU не лише дізналися про нові продукти, а й відкрили для себе нові хобі та здобули цікаві знання. Виробництво фаянсу – звучить як щось сакральне, але партнери Тижня Франції вирішили втаємничити у своє ремесло охочих долучитися до майстер-класу. Натомість дітлахи вже на початку грудня створювали собі святковий настрій під час майстер-класу з випічки різдвяного печива.

Ну й насамкінець, яка ж жінка не мріяла б дізнатися, як француженкам вдається завжди бути такими елегантними, випромінювати красу та здоров’я, сяяти молодістю? Завісу цих таємниць українкам відкрили на майстер-класі «Б’юті-секрети парижанок».

Крім того, в межах освітньої програми проєкту студенти мали змогу дізнатися більше про стажування з інжинірингу, зареєструватися на курси французької мови ще до початку офіційної реєстрації.

Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів / пресс-служба

Заощаджували, вигравали, отримували

Виграти тест-драйв новенького авто, отримати безкоштовну консультацію стоматолога, оновити гардероб елегантними сукнями та стильним взуттям зі знижками, поповнити косметичку б’юті хітами, ще й отримавши подарунки – Oui oui, c'est possible! Бренди-учасники Тижня Франції реалізували спеціальні пропозиції й програми лояльності, влаштовували розіграші, акції, дарували подарунки, аби споживач отримав можливість доступно оцінити якість, смак, розкіш французьких товарів та послуг.

Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів / пресс-служба

Подорожували

Більше Франції – більше відкриттів! На один вечір українці мали шанс, нікуди не виїжджаючи, опинитися в історичному регіоні північно-східної Франції – Ельзасі й проникнутися розкішною, святковою, але водночас легкою та невимушеною атмосферою заходу. Адже так приємно зануритися в думки під келих ігристого та насолодитися місцевою кухнею та досконалими смаками десертів.

Тож Тиждень Франції вже став історією, але далі буде.

Ми бачимо, що в Україні є попит на подібні заходи, тут стрімко зростає культура споживання, люди сьогодні цінують не лише смакову складову або візуальні характеристики продукту, а й його високу якість. Водночас ми допомагаємо і самим торговим маркам – голосно заявити про себе та завоювати прихильність споживача, – підсумувала директорка Франко-української торгової палати Мод Жозеф.