Как устроить ребенку незабываемые зимние каникулы: идеи развлечений на Дарынке
Для родителей, которые ищут, чем занять ребенка во время каникул, до 9 января новогодний Хеппи город на Дарынке предлагает множество активностей.
Новый год отгуляли, вкусняшек наелись, подарочки получили, фильмов насмотрелись, с горки покатались? Наверное, пора просмотреть несколько (а потом еще несколько) видео любимых блогеров, тиктоков, полайкать все посты одноклассников… Стоп! Чтобы ребенок безнадежно не застрял в гаджетах на остаток новогодних каникул, стоит взять инициативу в свои руки и предложить ему интересные идеи для зимнего досуга. Тем более, на Дарынке есть из чего выбрать – зимний Хеппи город будет работать до 9 января.
Больше движения для энергичных ребят
Пока школьные учебники спрятаны подальше в рюкзаке, слово «учиться» может активировать у ребенка реакцию отрицания. Но только если это не касается нового развлечения. Впервые стать на коньки может быть немного пугающе, но потом за малышами уже трудно будет угнаться.
Каток на свежем воздухе возле Дарынка, площадью целых 1200 кв.м – отличный вариант, если вы хотите добавить в каникулы сына или дочери побольше движения и веселья. А если ребенок уже уверенно расписывает пируэты на коньках, можно оставить его веселиться в компании друзей, а самим устроить селф-тайм и отправиться на шоппинг на Дарынке. Или же насладиться атмосферой вокруг катка: там и рождественская музыка, и фудкорт, и огоньки, и глинтвейн. Стоимость билета – 120 грн в будни, в выходные и праздничные дни – 150 грн. Семейный билет 2+2 в будние дни – 240 грн, в выходные и праздничные дни – 300 грн. Купить билет можно онлайн или на месте, в кассах.
Кроме того, для подвижных малышей на Дарынке работают бесплатные батуты – можно прыгать вволю. А для самых молодых энерджайзеров, напомним, круглый год работает Fly Park: здесь можно и гонять в лабиринте с бассейном и шариками, летать на тарзанке, кататься на машинках или в толокаре, прыгать на батутах – хоть целый день. Цены на вход для детей в будние дни – 180 грн, в выходные – 230 грн.
Провести время познавательно с пушистиками йети
Наверное, вы уже видели этих белоснежных пушистых великанов у входов в маркет-молл. Их так и хочется обнять. Если на зимних каникулах малыши все еще не познакомились с весельчаками йети, стоит поторопиться: интерактивная сказка «Ети в городе» продлится до 9 января.
Здесь ребенок узнает, как празднуют Новый год в разных странах и на родине этиков, потанцует с героями, сможет проявить смекалку в загадках, ребусах и головоломках. Рафаэлька, Конфет, Жуйчик, Пончик и Морожка вместе с пундиками ждут малышей каждый день в 16:00 на главной сцене. Вход бесплатный.
Задания для юных и целеустремленных
Самая приятная игрушка – та, которую ты заработал сам. На Дашке во время каникул дети могут прокачать такую полезную черту, как целеустремленность. Для этого до 9 января в маркет-молле работает новогодний Хэппи шоп. Выполняйте задачи, получайте специальную валюту – хэппики – и обменивайте ее на классные игрушки. Подробнее об актуальных задачах и их «стоимости», а также регистрации – по ссылке: https://happyshop.darynok.ua/. Кстати, именно сейчас стартовал фотоквест: сделайте селфи с пятью елками на Дашке и получите 200 хеппиков!
Куда же без рождественских развлечений! 6 и 8 января в 13.40 и 15.40 на главной сцене состоится конкурс колядок. Приходите, пойте и выигрывайте 50 хеппиков и много других подарков! А за тематический костюм вообще огромный плюс.
А если школьник в самых сладких снах видит себя владельцем новенького IPhone13 на зависть всем одноклассникам – есть шанс осуществить мечту даже без инвестиций взрослых! Необходимо только попросить родителей зарегистрироваться на сайте Дарує Даринок и прийти вместе с ними лично к главной сцене Даши в день розыгрыша. Последние два гаджета в рамках «Снегопада айфонов» разыграют 8 и 9 января в 17:00.
Но это не все. Никто не отменял привычных любимых развлечений: анимация, аквагрим, селфирумы для безлимитных фото и вкусненькая сладкая вата, все это бесплатно и как всегда ждет юных посетителей.
Устройте малышей крутые каникулы и развлекайтесь сами. Но не забывайте о карантинных ограничениях: мастхев остается защитная маска и сертификат о получении по меньшей мере одной дозы вакцинации для входа в непродовольственные зоны маркет-молла. На всей территории расположены санитайзеры.
Подробнее обо всех ивентах и активностях ищите на страницах в соцсетях. Ждем вас в маркет-молле Дарынок по адресу: г. Киев, г. Лесная, ул. Магнитогорская, 1а