Как устроить ребенку незабываемые зимние каникулы: идеи развлечений на Дарынке

Для родителей, которые ищут, чем занять ребенка во время каникул, до 9 января новогодний Хеппи город на Дарынке предлагает множество активностей.

Новый год отгуляли, вкусняшек наелись, подарочки получили, фильмов насмотрелись, с горки покатались? Наверное, пора просмотреть несколько (а потом еще несколько) видео любимых блогеров, тиктоков, полайкать все посты одноклассников… Стоп! Чтобы ребенок безнадежно не застрял в гаджетах на остаток новогодних каникул, стоит взять инициативу в свои руки и предложить ему интересные идеи для зимнего досуга. Тем более, на Дарынке есть из чего выбрать – зимний Хеппи город будет работать до 9 января.

Больше движения для энергичных ребят

Пока школьные учебники спрятаны подальше в рюкзаке, слово «учиться» может активировать у ребенка реакцию отрицания. Но только если это не касается нового развлечения. Впервые стать на коньки может быть немного пугающе, но потом за малышами уже трудно будет угнаться.

Развлечения на Дарынке / пресс-служба

Каток на свежем воздухе возле Дарынка, площадью целых 1200 кв.м – отличный вариант, если вы хотите добавить в каникулы сына или дочери побольше движения и веселья. А если ребенок уже уверенно расписывает пируэты на коньках, можно оставить его веселиться в компании друзей, а самим устроить селф-тайм и отправиться на шоппинг на Дарынке. Или же насладиться атмосферой вокруг катка: там и рождественская музыка, и фудкорт, и огоньки, и глинтвейн. Стоимость билета – 120 грн в будни, в выходные и праздничные дни – 150 грн. Семейный билет 2+2 в будние дни – 240 грн, в выходные и праздничные дни – 300 грн. Купить билет можно онлайн или на месте, в кассах.

Кроме того, для подвижных малышей на Дарынке работают бесплатные батуты – можно прыгать вволю. А для самых молодых энерджайзеров, напомним, круглый год работает Fly Park: здесь можно и гонять в лабиринте с бассейном и шариками, летать на тарзанке, кататься на машинках или в толокаре, прыгать на батутах – хоть целый день. Цены на вход для детей в будние дни – 180 грн, в выходные – 230 грн.

Провести время познавательно с пушистиками йети

Наверное, вы уже видели этих белоснежных пушистых великанов у входов в маркет-молл. Их так и хочется обнять. Если на зимних каникулах малыши все еще не познакомились с весельчаками йети, стоит поторопиться: интерактивная сказка «Ети в городе» продлится до 9 января.

Здесь ребенок узнает, как празднуют Новый год в разных странах и на родине этиков, потанцует с героями, сможет проявить смекалку в загадках, ребусах и головоломках. Рафаэлька, Конфет, Жуйчик, Пончик и Морожка вместе с пундиками ждут малышей каждый день в 16:00 на главной сцене. Вход бесплатный.

Задания для юных и целеустремленных

Самая приятная игрушка – та, которую ты заработал сам. На Дашке во время каникул дети могут прокачать такую полезную черту, как целеустремленность. Для этого до 9 января в маркет-молле работает новогодний Хэппи шоп. Выполняйте задачи, получайте специальную валюту – хэппики – и обменивайте ее на классные игрушки. Подробнее об актуальных задачах и их «стоимости», а также регистрации – по ссылке: https://happyshop.darynok.ua/. Кстати, именно сейчас стартовал фотоквест: сделайте селфи с пятью елками на Дашке и получите 200 хеппиков!

Развлечения на Дарынке / пресс-служба

Куда же без рождественских развлечений! 6 и 8 января в 13.40 и 15.40 на главной сцене состоится конкурс колядок. Приходите, пойте и выигрывайте 50 хеппиков и много других подарков! А за тематический костюм вообще огромный плюс.

А если школьник в самых сладких снах видит себя владельцем новенького IPhone13 на зависть всем одноклассникам – есть шанс осуществить мечту даже без инвестиций взрослых! Необходимо только попросить родителей зарегистрироваться на сайте Дарує Даринок и прийти вместе с ними лично к главной сцене Даши в день розыгрыша. Последние два гаджета в рамках «Снегопада айфонов» разыграют 8 и 9 января в 17:00.

Но это не все. Никто не отменял привычных любимых развлечений: анимация, аквагрим, селфирумы для безлимитных фото и вкусненькая сладкая вата, все это бесплатно и как всегда ждет юных посетителей.

Устройте малышей крутые каникулы и развлекайтесь сами. Но не забывайте о карантинных ограничениях: мастхев остается защитная маска и сертификат о получении по меньшей мере одной дозы вакцинации для входа в непродовольственные зоны маркет-молла. На всей территории расположены санитайзеры.

Подробнее обо всех ивентах и активностях ищите на страницах в соцсетях. Ждем вас в маркет-молле Дарынок по адресу: г. Киев, г. Лесная, ул. Магнитогорская, 1а