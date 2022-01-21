Поиск сокровищ и мастер-класс по изготовлению шляпы: посетителей Дарынка ждет уик-энд в пиратском стиле

21 января 2022 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Поиск сокровищ и мастер-класс по изготовлению шляпы: посетителей Дарынка ждет уик-энд в пиратском стиле
На Дарынке уик-энд в пиратском стиле
пресс-служба

В эти выходные маркет-молл Дарынок превратится в остров сокровищ и станет эпицентром увлекательных пиратских приключений.

Если в вашей семье хотя бы кто-то знает, кто такие каперы, корсары и флибустьеры, время от времени представляет себя благородным разбойником Джеком Воробьем из популярной киноэпопеи или любит играть в игры с поиском пиастров, Дарынок подготовил для вас кое-что интересное. 22-23 января с 12:00 до 18:00 в маркет-молле состоится ивент "Пиратские приключения".

В течение дня участники смогут погрузиться в таинственную вселенную морских разбойников и проявить смекалку и эрудированность во время квеста с поиском сокровищ на территории Дарынка. Конечно, не обойдется и без классных призов для всех, кто присоединился. Регистрация на квест происходит на месте. Участие бесплатное.

пресс-служба

Наверное, каждый захочет оставить этот день в памяти, поэтому на мастер-классе по изготовлению пиратской шляпы можно будет собственными руками сделать стильный атрибут, который будет напоминать о насыщенном приключениями уикэнде. Да и похвастаться перед мамой или френдами новым навыком точно не помешает.

Для того чтобы по-настоящему влиться в пиратское братство, поторопитесь сделать крутой аквагрим (мастера уже прочат множество заказов на Черную метку).

В течение всего уик-энда детей и родителей с главной сцены маркет-молла будет развлекать яркая анимационная программа и живая музыка. А для самых маленьких гостей Дарынка увлекательным зрелищем станет шоу мыльных пузырей, от которого не отвести глаз.

Ящики с сокровищами нашли, образ со шляпой создали, можно наградить себя бесплатной сладкой ватой и драйвовой дискотекой с утятами Лалафанфан. С 17 до 17:30 в оба выходных они будут ждать на главной сцене Дарынка, чтобы раскачать всех желающих и подарить заряд энергии и позитива вплоть до следующего уик-энда, когда снова вернутся на новую пати.

пресс-служба

Есть вероятность, что вам не захочется завершать этот насыщенный выходной в 18 часов и продлить веселье и развлечения. Именно для этого создан огромный каток под открытым небом возле Дарынка. Его площадь – аж 1200 кв.м, поэтому есть где разогнаться и изучать новые пируэты. К тому же именно в выходные, с 16:30 до 17 часов здесь можно увидеть удивительную шоу-программу на льду «Гранд». А с 20 до 22 - диджей-сет, ведь танцев в субботу и воскресенье слишком много не бывает. Стоимость входа в выходные – 150 грн., семейный абонемент (на 4 человека) стоит 300 грн.

Напомним, что в период действия желтой зоны карантина вход в магазины Дарынка непродовольственного направления и пребывание в зоне развлечений возможны только при наличии действительного ПЦР-теста или как минимум одной дозы вакцины. Неизменным остается масочный режим. На всей территории расположены санитайзеры.

Ждем вас в маркет-молле Дарынок по адресу: г. Киев, г. Лесная, ул. Магнитогорская, 1а.

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