Національна опера України – афіша на вересень 2023 року

Вереснева афіша Національної опери України багата на яскраві події – це і найпопулярніші зразки світової та української оперної і балетної класики, і сучасні постановки, і вистави-присвяти.

І хоча вистави все ще будуть лише «денні» та лише в п’ятницю (початок о 17:00), суботу (о 15:00) та неділю (о 15:00), а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 459 осіб), Національна опера України своїм вересневим репертуаром гарантує радість від зустрічі з улюбленими виставами та артистами, що допоможе нам всім (і глядачам, і виконавцям) уникнути постстресового емоційного «вигорання»!

Розпочинається місяць із двох сучасних одноактних балетів у постановці Віктора Іщука «Широко заплющені очі» та «Доктор Фауст» 1 вересня (п’ятниця) о 17:00.

Балет «Широко заплющені очі». На створення цієї постановки балетмейстера надихнув знаменитий однойменний фільм Стенлі Кубрика. У виставі звучить музика Йоганна Себастьяна Баха та Фредеріка Шопена. Лейтмотив балету – Goldberg Variations Баха. Солісти: Наталія Мацак, Сергій Кривоконь, Катерина Курченко, Віктор Іщук та ін.

На створення цієї постановки балетмейстера надихнув знаменитий однойменний фільм Стенлі Кубрика. У виставі звучить музика Йоганна Себастьяна Баха та Фредеріка Шопена. Лейтмотив балету – Goldberg Variations Баха. Солісти: Наталія Мацак, Сергій Кривоконь, Катерина Курченко, Віктор Іщук та ін. Прем’єрний показ балету «Доктор Фауст» відбувся у вересні 2022 року. Це неокласична вистава в жанрі сатиричної трагедії за мотивами однойменних творів Йоганна Вольфганга фон Гете та Кристофера Марлоу. В постановці використовуються техніки неокласичного, класичного, історико-побутового танцю, пантоміми, а також вокал. Оперні арії символізують божественне втручання, хор – спасіння душі Фауста, пантоміма – діяння Мефістофеля та неокласика як внутрішній світ та переживання головного героя – Доктора Фауста... У виконавському складі заявлені: Іван Авдієвський (Фауст), Інна Бузило (Гретхем), Катерина Курченко (Німфа), Микита Кайгородов (Мефістофель), Лілія Гревцова (оперні арії), артисти балету та хор Національної опери України.

Диригент – Микола Дядюра.

2 вересня (субота) о 15:00 – неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: одна з кращих Кармен Європи Анжеліна Швачка та Сергій Пащук. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Ігор Євдокименко (Ескамільо), Дмитро Агеєв (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

3 вересня (неділя) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

В головних ролях: Ярослав Ткачук (Фігаро), Тетяна Льозова (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф), Катерина Козаченко (Графиня), Олександр Скулкін (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

8 вересня (п’ятниця) о 17:00 – рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став тоді справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад сім років. А цього літа під час фестивалю в Польщі глядачі аплодували стоячи нашій виставі, нашим солістам, нашому хору, нашому оркестру та всій нашій мужній Україні.

Цього разу у виконавському складі заявлені: Геннадій Ващенко (Набукко), Вікторія Ченська (Абігаїль), Алла Позняк (Фенена), Сергій Магера (Захарія), Дмитро Іванченко (Ісмаель) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

9 вересня (субота) о 15:00 - балет А. Адана «Корсар».

Романтичний балет «Корсар» А. Адана з використанням музики Лео Деліба у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України.

В головних партіях: Ян Ваня (Конрад, корсар), Ілона Кравченко (Медора), Катерина Миклуха (Гюльнара), Володимир Кутузов (Ланкедем), Олександр Скулкін (Раб), Олександр Габелко (Бірбанто) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

10 вересня (неділя) о 15:00 – безсмертний шедевр української класики – опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. Виконавці головних ролей: Богдан Тарас (Іван Карась, запорожець), Наталія Николаїшин (Одарка, його жінка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

15 вересня (п’ятниця) о 17:00 – зворушливий сучасний балет «Грек Зорба» на музику Мікіса Теодоракіса. Колектив театру цього разу виставу присвячує пам’яті багаторічного соліста балету – заслуженого артиста України Олександра Шаповала, який на початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем у ЗСУ, де служив гранатометником. Життя воїна та героя трагічно обірвалося 12 вересня 2022 року на Донеччині. Свого часу Олександр Шаповал блискуче виконував одну з головних ролей цього балету – палко закоханого та чистого душею американця Джона. За сюжетом він туристом приїжджає до невеличкого грецького містечка, де палко закохується у місцеву красуню Марину. У виставі відбувається конфлікт двох світів та цивілізацій: з одного боку – молодого американця, якому доводиться вчитися розуміти новий для нього світ та народ, а з іншого – людину землі та гір, нестримного Алексіса Зорбу.

В головних ролях цього разу на сцену вийдуть: Ярослав Ткачук (Зорба), Катерина Кухар (Марина), Микита Сухоруков (Джон) та ін.

16 вересня (субота) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка – сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування – так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

У ролях: Ольга Матушенко (Наталка Полтавка), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Руслан Танський (Возний Тетерваковський, наречений Наталчин), Геннадій Ващенко (Микола, далекий родич Терпилишин).

17 вересня (неділя) о 15:00 – витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина.

Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті.

Вистава була вперше представлена ще 1841 року та не втрачає своєї популярності й в наш час.

У ролях: Ілона Кравченко (Жізель), Микита Сухоруков (Альберт), Михайло Дробот (Ганс), Олеся Воротнюк (Батільда), Ксенія Іваненко (Берта) та ін.

22 вересня (п’ятниця) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка».

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме нею 2 жовтня 1926 року започаткувала свою історію київська балетна трупа.

В основі сюжету – східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна.

У головних ролях: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор), Олександра Панченко (Гамзаті), Михайло Загреба (Дугманта) та ін.

23 вересня (субота) о 15:00 – опера Джакомо Пуччіні «Флорія Тоска».

На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. Опера вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

Виконавці: Вікторія Ченска (Флорія Тоска), Олег Злакоман (Маріо Каварадоссі), Олександр Мельничук (Барон Скарпіа), Сергій Ковнір (Чезаре Анджелотті) та ін.

24 вересня (неділя) о 15:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Цього разу вистава присвячена ювілею видатного українського балетмейстера Віктора Литвинова.

Знаково, що 50 років тому Віктор сам виконував партію Еспадо у цьому балеті під час перших гастролей театру до Японії. А на початку 2023 року він гастролював в Японії уже у якості балетмейстера «Дон Кіхота».

Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри просте лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху – у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Недаремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

Головні партії виконують: Ольга Голиця (Кітрі), Микита Сухоруков (Базиль), Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса) та ін.

29 вересня (п’ятниця) о 17:00 – балет Є. Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Власне, і ця вистава є своєрідною присвятою до ювілею балетмейстера-постановника.

Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт – усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам'ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя – захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками – оживає у вигляді балету, який у Національній опері поставлено дуже яскраво.

«Євген Станкович – один із найвидатніших композиторів нашого часу, і саме цей балет він вважає одним із кращих своїх творів, – розповідав свого часу диригент-постановник Аллін Власенко. – Володіючи всіма досягненнями музики XX–XXI століть (а це зовсім інші прийоми, ніж ті, що використовувались в класичній музиці XVI–XIX століть), він віднайшов адекватні та разом з тим нестандартні музичні засоби у вирішенні образів. Драматургія цього спектаклю так само потребує нестандартного мислення і в музиці, і в хореографії, і в сценографії. Під таку музику поставити традиційний балет неможливо. Це повинна бути фантасмагорія».

Художник-постановник Марія Левитська наголошує, що балет «Вечори на хуторі біля Диканьки» на музику Євгена Станковича – це великий успіх балетмейстера Віктора Литвинова, який створив справжній національний балет з яскраво вираженими характерами, незвичайним прочитанням сюжету, приголомшливими комедійними та ліричними сценами. «Власне – це один із кращих балетів, e якому поєднані глибокі знання фольклору та класичного танцю. Дуже люблю саме цей балет – він моя гордість, одна з моїх найулюбленіших постановок», – розповіла вона.

Отже на глядачів чекає видовищна вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами – фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок...

В ролях: Тетяна Льозова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха), Райса Бетанкоурт (Цариця), Даніїл Сілкін (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін.

30 вересня (субота) о 15:00 опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка.

Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн-інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері...

Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж – мистецтво поза часом.

У головних ролях: Тамара Калінкіна (Віолетта Валері), Дмитро Кузьмін (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора Бервуа) та ін.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!