Романтична комедія Доніцетті в Києві: не пропустіть «Любовний напій»

14 січня 2025 10:13 Редакция
Романтична комедія Доніцетті в Києві: не пропустіть «Любовний напій»
Романтична комедія Доніцетті в Києві: не пропустіть «Любовний напій»

Смішна, романтична, незабутня: «Любовний напій» чекає на вас!

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29 січня в залі оперної студії Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського відбудеться опера за мотивами лібрето опери Гаетано Доніцетті «Любовний напій». 

Ця весела історія надає атмосферу тосканського простору, яка пронизана романтичним настроєм. 

Молодий офіціант Неморіно без тями закоханий у чарівну, але досить норовливу орендарку прилеглих земель Адіну. Однак юнакові бракує рішучості, аби зізнатися красуні у почуттях.

Натомість дівчина прагне справжнього неземного кохання, як-от у Трістана та Ізольди, про яке вона прочитала в журналі. І на її думку, соромʼязливий парубок Неморіно міг би стати її обранцем! Але, як часто буває, Адіна вирішує дещо ускладнити хлопцеві шлях до її серця. Саме тому вона погоджується вийти заміж за самозакоханого красеня Белькоре.

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Убитий горем Неморіно на останні гроші купує у відомого сомельє-шарлатана Дулькамари пляшку чарівного напою (насправді – дешевого вина). Після його вживання юнак стає надзвичайно розвʼязним і веселим. Але дива не стається: «магічний еліксир» не подіяв і скромний офіціант не здобув перемоги.

Хитрий Белькоре скористався невтішною для Неморіно ситуацією та запропонував юнакові піти в солдати, аби якомога швидше забути про нерозділену любов. Однак зворушена палкими освідченнями Неморіно у коханні, Адіна звільняє хлопця від передбачених контрактом обов’язків і приймає його пропозицію руки та серця.

Натомість кмітливий Дулькамара переконує присутніх у тому, що причиною щасливого фіналу став саме любовний напій. Тож влаштовує щедру дегустацію для усіх охочих!

  • Тривалість – 1година 20 хвилин
  • Виконується мовою оригіналу.

Нагадаємо, 

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