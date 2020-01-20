Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»

20 января 2020 11:30 Алла Лысак
Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»
Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»
пресс-служба

СТБ и UA: Суспільне мовлення в понедельник, 20 января, объявили участников украинского отбора на «Евровидение-2020».

В этом году за право представить нашу страну на главном европейском песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 музыкантов. 

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Как и в прошлые годы, среди участников можно увидеть представителей самых разных музыкальных направлений... На сцене национального отбора мы услышим инди-поп, фольктронику, хип-хоп, Sad Dance, pop-music и многое другое. Полный список полуфиналистов выглядит так:

  • [О]
  • KHAYAT
  • Assol
  • CLOUDLESS
  • GARNA
  • Katya Chilly
  • FO SHO
  • David Axelrod
  • Олександр Порядинський
  • TVORCHI
  • GIO
  • Jerry Heil
  • KRUTЬ
  • Еліна Іващенко
  • Go-A
  • MOONZOO feat. F.M.F. Sure

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8 и 15 февраля артисты будут бороться в полуфиналах, а 22 февраля в финальном состязании Украина узнает имя представителя на «Евровидении-2020» в Роттердаме.  

В этом году есть очень важное нововведение конкурса. Оно ограничивает участие в Нацотборе артистов, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го. Тем не менее, мы получили достаточное количество заявок от артистов самых разных жанров и музыкальных направлений – как известных широкой аудитории, так и от начинающих, что для отбора приоритетно!
 – заявил музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Напомним, 

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