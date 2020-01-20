Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»
20 января 2020 11:30
Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»
пресс-служба
СТБ и UA: Суспільне мовлення в понедельник, 20 января, объявили участников украинского отбора на «Евровидение-2020».
В этом году за право представить нашу страну на главном европейском песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 музыкантов.
- [О]
- KHAYAT
- Assol
- CLOUDLESS
- GARNA
- Katya Chilly
- FO SHO
- David Axelrod
- Олександр Порядинський
- TVORCHI
- GIO
- Jerry Heil
- KRUTЬ
- Еліна Іващенко
- Go-A
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
В этом году есть очень важное нововведение конкурса. Оно ограничивает участие в Нацотборе артистов, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го. Тем не менее, мы получили достаточное количество заявок от артистов самых разных жанров и музыкальных направлений – как известных широкой аудитории, так и от начинающих, что для отбора приоритетно!– заявил музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.
Напомним,