Объявлены участники украинского отбора на «Евровидение-2020»

СТБ и UA: Суспільне мовлення в понедельник, 20 января, объявили участников украинского отбора на «Евровидение-2020».

В этом году за право представить нашу страну на главном европейском песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 музыкантов.

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KHAYAT

Assol

CLOUDLESS

GARNA

Katya Chilly

FO SHO

David Axelrod

Олександр Порядинський

TVORCHI

GIO

Jerry Heil

KRUTЬ

Еліна Іващенко

Go-A

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Как и в прошлые годы, среди участников можно увидеть представителей самых разных музыкальных направлений... На сцене национального отбора мы услышим инди-поп, фольктронику, хип-хоп, Sad Dance, pop-music и многое другое. Полный список полуфиналистов выглядит так:

8 и 15 февраля артисты будут бороться в полуфиналах, а 22 февраля в финальном состязании Украина узнает имя представителя на «Евровидении-2020» в Роттердаме.

В этом году есть очень важное нововведение конкурса. Оно ограничивает участие в Нацотборе артистов, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го. Тем не менее, мы получили достаточное количество заявок от артистов самых разных жанров и музыкальных направлений – как известных широкой аудитории, так и от начинающих, что для отбора приоритетно!

– заявил музыкальный продюсер Национального отбораРуслан Квинта.

Напомним,