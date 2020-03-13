Dj NANA представила гимн молодости для всех возрастов!

13 марта 2020 09:00 Александр Кива
Dj NANA представила гимн молодости для всех возрастов!

В канун своего дня рождения Dj NANА делает подарок всем, кто умеет жить, наслаждаясь моментом — трек «Вечно молодыми»!

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Песня «Вечно молодыми» — это гимн людей всех возрастов. Dj NANA уверена, что не важно, 20 тебе или 30, студент ты или офисный работник - в погоне за успехом, можно потерять себя в каменных джунглях города, будучи в любом возрасте. 
 
«Вечно молодыми» — это призыв к свободному состоянию души. Особенно припев, который провоцирует на самые яркие и сумасшедшие приключения, достает из сознания самые крутые воспоминания», — делится Dj NANA.
 
Артистка призналась, что ее нынешнее эмоциональное состояние на все сто процентов переплетается с текстом песни. По мнению Dj NANA, иногда нужно сказать «стоп», отпустить все дела и уйти в отрыв. И идеально сделать это прямо сейчас, включив трек «Вечно молодыми».
 
Как и предыдущий сингл Dj NANA «Птица», новый трек был написан для артистки ее продюсером, известным композитором и автором множества хитов Русланом Квинтой в коллаборации с молодым автором Галиной Моруз.
 
«У песни два автора слов и музыки, поэтому для нас очень важно было найти правильный баланс. Мы довольны результатом: эта песня отражает настроение и открывает новый взгляд на творчество Наны», — прокомментировал премьеру Руслан Квинта.
 
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Гимн молодости и свободного состояния души и мыслей «Вечно молодыми» от Dj NANA уже доступен для скачивания на всех музыкальных платформах.
 

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