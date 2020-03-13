Dj NANA представила гимн молодости для всех возрастов!

В канун своего дня рождения Dj NANА делает подарок всем, кто умеет жить, наслаждаясь моментом — трек «Вечно молодыми»!

Читайте также Любий, ми переїжджаємо: на канале 1+1 стартует новое реалити Песня «Вечно молодыми» — это гимн людей всех возрастов. Dj NANA уверена, что не важно, 20 тебе или 30, студент ты или офисный работник - в погоне за успехом, можно потерять себя в каменных джунглях города, будучи в любом возрасте.

«Вечно молодыми» — это призыв к свободному состоянию души. Особенно припев, который провоцирует на самые яркие и сумасшедшие приключения, достает из сознания самые крутые воспоминания», — делится Dj NANA.

Артистка призналась, что ее нынешнее эмоциональное состояние на все сто процентов переплетается с текстом песни. По мнению Dj NANA, иногда нужно сказать «стоп», отпустить все дела и уйти в отрыв. И идеально сделать это прямо сейчас, включив трек «Вечно молодыми».

Как и предыдущий сингл Dj NANA «Птица», новый трек был написан для артистки ее продюсером, известным композитором и автором множества хитов Русланом Квинтой в коллаборации с молодым автором Галиной Моруз.

«У песни два автора слов и музыки, поэтому для нас очень важно было найти правильный баланс. Мы довольны результатом: эта песня отражает настроение и открывает новый взгляд на творчество Наны», — прокомментировал премьеру Руслан Квинта.