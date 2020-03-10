Фонд «Твоя опора» став офіційним членом Всесвітньої федерації серця

Таким чином «Твоя опора» стала першою та єдиною організацією, яка представляє Україну у ВФС.

Всесвітня федерація серця є єдиною організацією, що займається серцево-судинними захворюваннями, офіційно пов’язаною зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Ставши членом ВФС, благодійний фонд «Твоя опора» отримав звання офіційного амбасадора організації в Україні.

Бути першою і єдиною організацією від України, яка стала членом Міжнародної федерації серця – це велика честь і відповідальність для нас. Для фонду це можливість популяризувати проблему серцево-судинних захворювань (ССЗ), від яких щороку помирає понад 400 000 українців. ССЗ – це перша причина смертності не тільки в Україні, а і у всьому світі. Лише системний підхід може змінити ставлення до проблеми, і знайти ефективні шляхи для її вирішення, які вплинуть на смертність – як дорослу, так і дитячу. За 6 років існування нашому фонду нам вдалось врятувати 3 500 дітей, зібравши на це понад 40 млн грн. Наша мета - це не тільки вирішення гострих проблем, а й інформування населення про ризики утворення хвороб серця та їхні наслідки,

– розповідає засновниця фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук.

Засновниця фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук / пресс-служба

В Україні головним закладом, який займається лікуванням дитячих сердець, є Інститут Амосова, де кардіохірурги проводять 700 операцій на рік. Це єдина установа в Україні, де беруться за порятунок тих діток, які мають лише половину серця від народження, тобто синдром гіпоплазії лівих відділів серця.

Вступ фонду «Твоя опора» до Всесвітньої Федерації Серця – це перший крок до масштабування діяльності фонду. Серцево-судинні захворювання займають перше місце в статистиці смертності в усьому світі. Інфаркти і інсульти «молодішають». Діти з вродженими вадами серця народжуються у величезній кількості – статистика невтішна. Наше здоров’я і життя залежить тільки від нас. Фонд уже 6 років допомагає дітям із вродженими вадами серця: ми закуповуємо обладнання, медикаменти, витратні матеріали в найкращі кардіоцентри країни. Тепер ми можемо посилити нашу діяльність за підтримки Міжнародної федерації серця,

– говорить голова опікунської ради фонду Маша Єфросиніна.

пресс-служба

Згідно зі статистикою, в Україні на серцево-судинні захворювання припадає 68% летальності – на рік це 460 тисяч втрачених життів. Так само щороку з вадами серця народжуються 5 500 дітей, 30% із них із пологових виписують, так і не діагностувавши хворобу, внаслідок чого половина із них гине. Ті, кого таки направляють на лікування, часто не можуть його собі дозволити: кардіохірургію держава критично недофінансовує, бракує елементарного – витратних матеріалів і медикаментів.

Довідка про Всесвітню федерацію серця:

Всесвітня федерація серця (ВФС, World Heart Federation, WHF) – міжнародна некомерційна організація, основне завдання якої – попередження і контроль серцево-судинних захворювань та інсультів, із фокусом на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Основними принципами діяльності Всесвітньої федерації серця є захист, навчання і виховання. Спільна робота всіх членів ВФС спрямована на інформування населення про причини виникнення серцевих захворювань та інсультів. У тому числі федерацією забезпечується підтримка урядових програм в галузі охорони здоров'я та обміну науковим досвідом.

Всесвітня федерація серця є основним представницьким органом світової спільноти серцево-судинної системи, що становить понад 200 серцевих фондів, наукових товариств, організацій громадянського суспільства та пацієнтів з більш ніж 100 країн світу.

Про фонд «Твоя опора»:

Благодійний фонд «Твоя опора» був створений Валерією Татарчук у 2014 році. Початок роботи фонду збігся з війною на Сході України. Перша допомога надавалася сім'ям переселенців, родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а головне - дітям, які втратили батьків.

Місія благодійного фонду «Твоя опора» – допомога дітям із вродженими вадами серця (ВВС), а також профілактика серцево-судинних захворювань серед населення. Протягом останніх 5 років фонд допомагає найбільшому в Україні профільному закладу, де рятують дитячі серця – Національному інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.