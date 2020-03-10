Фонд «Твоя опора» став офіційним членом Всесвітньої федерації серця

10 марта 2020 21:25 Юлия Крутиева
Фонд «Твоя опора» став офіційним членом Всесвітньої федерації серця
Телеведущая Маша Ефросинина
пресс-служба

Таким чином «Твоя опора» стала першою та єдиною організацією, яка представляє Україну у ВФС.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участница реалити обратилась к президенту Владимиру Зеленскому
Всесвітня федерація серця є єдиною організацією, що займається серцево-судинними захворюваннями, офіційно пов’язаною зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Ставши членом ВФС, благодійний фонд «Твоя опора» отримав звання офіційного амбасадора організації в Україні.

Бути першою і єдиною організацією від України, яка стала членом Міжнародної федерації серця – це велика честь і відповідальність для нас. Для фонду це можливість популяризувати проблему серцево-судинних захворювань (ССЗ), від яких щороку помирає понад 400 000 українців. ССЗ – це перша причина смертності не тільки в Україні, а і у всьому світі. Лише системний підхід може змінити ставлення до проблеми, і знайти ефективні шляхи для її вирішення, які вплинуть на смертність – як дорослу, так і дитячу. За 6 років існування нашому фонду нам вдалось врятувати 3 500 дітей, зібравши на це понад 40 млн грн. Наша мета - це не тільки вирішення гострих проблем, а й інформування населення про ризики утворення хвороб серця та їхні наслідки,
– розповідає засновниця фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук.

Засновниця фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук / пресс-служба
В Україні головним закладом, який займається лікуванням дитячих сердець, є Інститут Амосова, де кардіохірурги проводять 700 операцій на рік. Це єдина установа в Україні, де беруться за порятунок тих діток, які мають лише половину серця від народження, тобто синдром гіпоплазії лівих відділів серця.

Вступ фонду «Твоя опора» до Всесвітньої Федерації Серця – це перший крок до масштабування діяльності фонду. Серцево-судинні захворювання займають перше місце в статистиці смертності в усьому світі. Інфаркти і інсульти «молодішають». Діти з вродженими вадами серця народжуються у величезній кількості – статистика невтішна. Наше здоров’я і життя залежить тільки від нас. Фонд уже 6 років допомагає дітям із вродженими вадами серця: ми закуповуємо обладнання, медикаменти, витратні матеріали в найкращі кардіоцентри країни. Тепер ми можемо посилити нашу діяльність за підтримки Міжнародної федерації серця,
– говорить голова опікунської ради фонду Маша Єфросиніна.

Читайте такжеОбнаженный Макс Барских продемонстрировал роскошные мышцы в душе
Згідно зі статистикою, в Україні на серцево-судинні захворювання припадає 68% летальності – на рік це 460 тисяч втрачених життів. Так само щороку з вадами серця народжуються 5 500 дітей, 30% із них із пологових виписують, так і не діагностувавши хворобу, внаслідок чого половина із них гине. Ті, кого таки направляють на лікування, часто не можуть його собі дозволити: кардіохірургію держава критично недофінансовує, бракує елементарного – витратних матеріалів і медикаментів. 
пресс-служба

Довідка про Всесвітню федерацію серця:

Всесвітня федерація серця (ВФС, World Heart Federation, WHF) – міжнародна некомерційна організація, основне завдання якої – попередження і контроль серцево-судинних захворювань та інсультів, із фокусом на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Читайте также«Ревизор красоты» Елена Филонова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной
Основними принципами діяльності Всесвітньої федерації серця є захист, навчання і виховання. Спільна робота всіх членів ВФС спрямована на інформування населення про причини виникнення серцевих захворювань та інсультів. У тому числі федерацією забезпечується підтримка урядових програм в галузі охорони здоров'я та обміну науковим досвідом.

Всесвітня федерація серця є основним представницьким органом світової спільноти серцево-судинної системи, що становить понад 200 серцевих фондів, наукових товариств, організацій громадянського суспільства та пацієнтів з більш ніж 100 країн світу.

Про фонд «Твоя опора»:

Читайте такжеФиналистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Благодійний фонд «Твоя опора» був створений Валерією Татарчук у 2014 році. Початок роботи фонду збігся з війною на Сході України. Перша допомога надавалася сім'ям переселенців, родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а головне - дітям, які втратили батьків.

Місія благодійного фонду «Твоя опора» –  допомога дітям із вродженими вадами серця (ВВС), а також профілактика серцево-судинних захворювань серед населення. Протягом останніх 5 років фонд допомагає найбільшому в Україні профільному закладу, де рятують дитячі серця – Національному інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. 

Облако тегов

Маша Ефросинина благотворительность новости

Материалы по теме

Бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения
Новости

Бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения
Антон Лирник признался, что сумасшедший только на сцене
Новости

Антон Лирник признался, что сумасшедший только на сценеЭксклюзив
Від пацанки до панянки-4: участница реалити обратилась к президенту Владимиру Зеленскому
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница реалити обратилась к президенту Владимиру ЗеленскомуЭксклюзив
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Новости

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK