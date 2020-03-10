Фонд «Твоя опора» став офіційним членом Всесвітньої федерації серця
Таким чином «Твоя опора» стала першою та єдиною організацією, яка представляє Україну у ВФС.
Бути першою і єдиною організацією від України, яка стала членом Міжнародної федерації серця – це велика честь і відповідальність для нас. Для фонду це можливість популяризувати проблему серцево-судинних захворювань (ССЗ), від яких щороку помирає понад 400 000 українців. ССЗ – це перша причина смертності не тільки в Україні, а і у всьому світі. Лише системний підхід може змінити ставлення до проблеми, і знайти ефективні шляхи для її вирішення, які вплинуть на смертність – як дорослу, так і дитячу. За 6 років існування нашому фонду нам вдалось врятувати 3 500 дітей, зібравши на це понад 40 млн грн. Наша мета - це не тільки вирішення гострих проблем, а й інформування населення про ризики утворення хвороб серця та їхні наслідки,– розповідає засновниця фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук.
Вступ фонду «Твоя опора» до Всесвітньої Федерації Серця – це перший крок до масштабування діяльності фонду. Серцево-судинні захворювання займають перше місце в статистиці смертності в усьому світі. Інфаркти і інсульти «молодішають». Діти з вродженими вадами серця народжуються у величезній кількості – статистика невтішна. Наше здоров’я і життя залежить тільки від нас. Фонд уже 6 років допомагає дітям із вродженими вадами серця: ми закуповуємо обладнання, медикаменти, витратні матеріали в найкращі кардіоцентри країни. Тепер ми можемо посилити нашу діяльність за підтримки Міжнародної федерації серця,– говорить голова опікунської ради фонду Маша Єфросиніна.
Довідка про Всесвітню федерацію серця:
Всесвітня федерація серця (ВФС, World Heart Federation, WHF) – міжнародна некомерційна організація, основне завдання якої – попередження і контроль серцево-судинних захворювань та інсультів, із фокусом на країни з низьким і середнім рівнем доходу.
Всесвітня федерація серця є основним представницьким органом світової спільноти серцево-судинної системи, що становить понад 200 серцевих фондів, наукових товариств, організацій громадянського суспільства та пацієнтів з більш ніж 100 країн світу.
Про фонд «Твоя опора»:
Місія благодійного фонду «Твоя опора» – допомога дітям із вродженими вадами серця (ВВС), а також профілактика серцево-судинних захворювань серед населення. Протягом останніх 5 років фонд допомагає найбільшому в Україні профільному закладу, де рятують дитячі серця – Національному інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.