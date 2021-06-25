Анна Тринчер презентует клип и макси-сингл “БЛА БЛА БЛА”

Певица Анна Тринчер уверена, что в ее авторском треке “БЛА БЛА БЛА” многие девчонки найдут что-то, перекликающееся с собственными неудавшимися лавстори.

Тем более, что и в ее жизни был подобный “персонаж”.

Анна Тринчер:

Как-то моего внимания очень активно добивался классический “мальчик-пай”. Он говорил мне так много красивых слов… А мне хотелось действий с его стороны! На этой ноте мы и попрощались. Я вспомнила эту историю, поняла, что это крутой сюжет для песни — и решила представить во втором куплете, что было бы, если он реально изменился по моей “просьбе” спустя время.

Песня получила и визуализацию от модного украинского клипмейкера Германа Ненова, идея видео принадлежит ему. Клип, созданный благодаря Finegold Production, снят в популярной среди тинейджеров эстетике K-POP. В По сюжету, Аня объединяет всех девушек, которых бросил ее бывший парень, в большую девичью тусовку, начинающую дружить против него. По задумке в подарок от бывшего каждой из девочек остается что-то на память, Ане достался самокат Micro. ua Подружками по площадке стали участницы продюсерского центра Babyphotostars. Девочки искусно вжились в роль и с легкостью исполнили все поставленные задачи режиссера. Одной из “фишек” видео стали съемки в студии виртуальной реальности, а на второй локации в сети кинотеатров multiplex снимали любовные перипетии героев.

Образ девочек в кадре дополнил бренд детской и подростковой обуви weestep.

Герман Ненов:

Хотелось показать Аню разной: и дерзкой, и сексуальной, и смешной. Ее возраст и активная аудитория слушателей и зрителей это позволяют: Тринчер — девушка без ограничений, живущая на полную! С ней максимально легко работать, она быстро выполняет режиссерские задачи. Ане достаточно задать определенное состояние — и не отвлекать подсказками: она все сделает сама!

Вместе с клипом выходит и макси-сингл “БЛА БЛА БЛА”: кроме самого трека, в него попала рок-версия, а также — новый танцевально-летний вариант хорошо известной “Love Story”.

Максі-прем’єра: Анна Трінчер презентує кліп і максі-сингл “БЛА БЛА БЛА”

Співачка Анна Трінчер впевнена, що в її новому авторському треку “БЛА БЛА БЛА” багато дівчат знайдуть дещо, що перегукується із власними невдалими лавсторі. Тим більше, що і в її житті був подібний “персонаж”.

Анна Трінчер:

Якось моєї уваги дуже активно домагався класичний “хлопчик-пай”. Він говорив мені так багато красивих слів... А мені кортіло дій з його боку! На цій ноті ми і попрощалися. Я згадала про цю історію, зрозуміла, що це крутий сюжет для пісні — та вирішила уявити в другому куплеті, що було б, якби він реально змінився на моє “прохання” через певний час.

Пісня отримала і візуалізацію від модного українського кліпмейкера Германа Ненова, ідея відео належить йому. Кліп, створений завдяки Finegold Production, знято в популярній серед тінейджерів естетиці K-POP. За сюжетом, Аня об’єднує всіх дівчат, яких кинув її колишній хлопець, у велику дівочу тусовку, що починає дружити проти нього. За задумом в подарунок від колишнього кожнiй iз дівчат залишається щось на пам'ять, Ані дістався самокат Micro. Подружками по знiмальному майданчику стали учасниці продюсерського центру Babyphotostars. Дівчата майстерно вжилися в роль і з легкiстю виконували усi поставлені завдання режисера.

Однією з “фішок” відео стали зйомки в студії віртуальної реальності, А на другий локації в мережі кінотеатрів multiplex знімали любовні перипетії героїв.

Герман Ненов:

Хотілося показати Аню різною: і зухвалою, і сексуальною, і смішною. Її вік і активна аудиторія слухачів і глядачів це дозволяють: Трінчер — дівчина без обмежень, що живе на повну! З нею максимально легко працювати, вона швидко виконує режисерські завдання. Ані досить задати певний стан — і не відволікати підказками: вона все зробить сама!

Разом із кліпом виходить і максі-сингл “БЛА БЛА БЛА”: крім самого треку, в нього потрапила рок-версія, а також — новий танцювально-літній варіант добре відомої “Love Story.

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