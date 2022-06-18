Український правозахисник присвятив пісню українським героям

18 июня 2022 14:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Український правозахисник присвятив пісню українським героям
Український правозахисник присвятив пісню українським героям
Пресслужба

У мирний час Богдан Кубік працював адвокатом та правозахисником. Та війна надихнула хлопця записувати жорсткі пісні.

Читайте такжеМакс Чмерковський розповів, чи повернеться в Україну після війни
Його попередній трек «Імперська повія» просто розірвав Інтернет.

У незмінній вишиванці хлопець начитує прості та актуальні для багатьох українців істини. Нова пісня Богдана має назву “Країна героїв”

Ця пісня присвячена нашим хоробрим захисникам, непохитним воїнам та лицарям світла, що боронять не тільки Україну, а воюють за весь світ, проти мордору, абсолютного зла та божевільного рашизму. Ця пісня присвячена усім українцям, кожен з яких, на своєму місці, робить все можливе а почасти й абсолютно неможливе та фантастичне, щоб наблизити спільну перемогу. По-іншому не може бути, ми вкотре довели, що ми були, є і будемо країною героїв.

У цей складний час хлопець не тільки записав пісню, а й відзняв на неї відео. Знімали на Хмельниччині, звідки сам Богдан родом. Через комендантську годину та сигнали тривоги зйомки вийшли досить екстремальними та імпровізованими. Навіть під час монтажу хлопці неоднократно зупиняли роботу та спускались до сховищ. Частина кадрів були взяті з офіційного YouTube каналу Національної гвардії України.

Зйомки кліпу тривали близько двох тижнів, необхідно було підібрати яскраві локації, що були розкидані по Хмельницькій області. Цей час збігся з гострим дефіцитом палива. В одну з наших запланованих поїздок до селища Чорний Острів сталася кумедна історія. Бензину в баку ще вистачало на 50 кілометрів, відстань до локації була близько 20, тобто топлива мало вистачити на поїздку у дві сторони. Знайомі стверджували, що по дорозі до локації існувала заправка, на якій була невелика черга та наявне паливо. Однак, на заправці був тільки дизель, частина дороги була перекрита, тому ми застрягли у мальовничому полі за дві години до початку комендантського часу і просто чудом спроби десь з двадцятої спіймали людей, які змогли поділитись з нами бензином!
Основна діяльність Богдана — правозахисна діяльність та політика, хлопець працює помічником народного депутата України. Але творчість в його житті з'явилася ще в шкільні часи. Він писав вірші, коротку прозу та тексти пісень. Багато читав, захоплювався мистецтвом та архітектурою, що в свою чергу теж спонукало творити. Першу свою пісню записав у народного артиста України Анатолія Матвійчука, вона була присвячена нерозділеному коханню у підлітковому віці.

Читайте такжеДружина Азовця Анна Зайцева – про життя у бункері Азовсталі з 3-місячним сином та свого чоловіка з Азову
У подальших творчих планах Богдана запис повноцінного альбому в який обов'язково увійде пісня про перемогу. Зараз він продовжує займатись правозахисною діяльністю та адвокацією прав. Також волонтерською діяльністю. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Богдан Кубік музика

Материалы по теме

Вадим Карпʼяк розповів дітям про зруйнований будинок у Бучі: "Тату, а що сталось з домом?"
Новости

Вадим Карпʼяк розповів дітям про зруйнований будинок у Бучі: "Тату, а що сталось з домом?"
Як під час війни отримати статус безробітного?
Полезные советы

Як під час війни отримати статус безробітного?
Заступник командира одного з підрозділів 93-ї бригади розповів про службу з загиблим 24-річним Романом Ратушним
Новости

Заступник командира одного з підрозділів 93-ї бригади розповів про службу з загиблим 24-річним Романом Ратушним
Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
Новости

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото
Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко

Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко
Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу

Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу

Популярное видео

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам: Татусі, де б ви не були, вас люблять і чекають вдома

Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам: Татусі, де б ви не були, вас люблять і чекають вдома
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK