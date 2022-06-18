Український правозахисник присвятив пісню українським героям

У мирний час Богдан Кубік працював адвокатом та правозахисником. Та війна надихнула хлопця записувати жорсткі пісні.

Його попередній трек «Імперська повія» просто розірвав Інтернет.

У незмінній вишиванці хлопець начитує прості та актуальні для багатьох українців істини. Нова пісня Богдана має назву “Країна героїв”

Ця пісня присвячена нашим хоробрим захисникам, непохитним воїнам та лицарям світла, що боронять не тільки Україну, а воюють за весь світ, проти мордору, абсолютного зла та божевільного рашизму. Ця пісня присвячена усім українцям, кожен з яких, на своєму місці, робить все можливе а почасти й абсолютно неможливе та фантастичне, щоб наблизити спільну перемогу. По-іншому не може бути, ми вкотре довели, що ми були, є і будемо країною героїв.

У цей складний час хлопець не тільки записав пісню, а й відзняв на неї відео. Знімали на Хмельниччині, звідки сам Богдан родом. Через комендантську годину та сигнали тривоги зйомки вийшли досить екстремальними та імпровізованими. Навіть під час монтажу хлопці неоднократно зупиняли роботу та спускались до сховищ. Частина кадрів були взяті з офіційного YouTube каналу Національної гвардії України.

Зйомки кліпу тривали близько двох тижнів, необхідно було підібрати яскраві локації, що були розкидані по Хмельницькій області. Цей час збігся з гострим дефіцитом палива. В одну з наших запланованих поїздок до селища Чорний Острів сталася кумедна історія. Бензину в баку ще вистачало на 50 кілометрів, відстань до локації була близько 20, тобто топлива мало вистачити на поїздку у дві сторони. Знайомі стверджували, що по дорозі до локації існувала заправка, на якій була невелика черга та наявне паливо. Однак, на заправці був тільки дизель, частина дороги була перекрита, тому ми застрягли у мальовничому полі за дві години до початку комендантського часу і просто чудом спроби десь з двадцятої спіймали людей, які змогли поділитись з нами бензином!

Основна діяльність Богдана — правозахисна діяльність та політика, хлопець працює помічником народного депутата України. Але творчість в його житті з'явилася ще в шкільні часи. Він писав вірші, коротку прозу та тексти пісень. Багато читав, захоплювався мистецтвом та архітектурою, що в свою чергу теж спонукало творити. Першу свою пісню записав у народного артиста України Анатолія Матвійчука, вона була присвячена нерозділеному коханню у підлітковому віці.

У подальших творчих планах Богдана запис повноцінного альбому в який обов'язково увійде пісня про перемогу. Зараз він продовжує займатись правозахисною діяльністю та адвокацією прав. Також волонтерською діяльністю.