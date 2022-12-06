Незламна Люся Кава презентує нову пісню «НАРОДНА»

«НАРОДНА» – пісня ПЕРЕМОГИ, яку до Дня Збройних Сил України презентує співачка Люся Кава! Адже зараз усім українцям дуже потрібна підтримка і незгасна віра.

Авторська пісня співачки написана про наш народ, тому і має назву - «НАРОДНА». Вона про нас усіх, про кожного з нас!

Ми живемо в історичний час, про який будуть писати у книгах. Щодня ми виборюємо нашу свободу та будуємо нове майбутнє для усіх нас. Сльози на очах та гордість переповнюють мене. Я вірю, наша Перемога вже близько. Я пишаюся нашими захисниками і захисницями, які боронять нашу Україну. Моя безмежна вдячність кожному», - розповіла Люся Кава.

Люся Кава у кліпі постає у образі птаха сокола, який з давніх часів є символом відваги та хоробрості, символом свободи. Саме з нього починалась історія нашого тризубу, який є символом волі й незалежності українського народу, символом нації й держави, символом нашої визвольної боротьби.

Велика подяка усім військовим, які прийняли участь у зйомках кліпу. Це не актори, а українці різних професій, які з 24 лютого, коли розпочалась повномасштабна війна, пішли до лав ЗСУ захищати нашу землю та наш народ. Для мене велика честь стояти поряд з героями, які приєднались до творчого фронту», - поділилась артистка.