Співачка MOROZOVA презентує відео про кохання на відстані

Співачка MOROZOVA (Наталія Морозова) презентує нову відеороботу «Ну як ти там?».

У відео MOROZOVA інтерпретує історію кохання на відстані, коли закоханих чоловіка та жінку розлучили тисячі кілометрів, але пристрасні серця б’ються в унісон та зберігають зв'язок між своїми душами. Ця історія відгукнеться кожному: на сьогодні кожен українець зіштовхнувся із розділенням родини або близьких людей на різні міста та країни.

Крім головних героїв у відео зображений традиційний у нашій культурі символ, що зберігає зв'язок між закоханими. Це обручка на руці, що допомагає жінці відчувати присутність свого коханого поруч. Адже кохання всепереможне: воно подолає всі відстані та кордони.

У вирії війни головне – не втрачати найцінніше – любов, яка завжди перемагає. Так звичайне питання «Ну як ти там?» і відповідь «Все добре» додають крил і настрою на цілий день. Бо саме це мріє почути кожна жінка або чоловік. Це і є головним меседжем пісні, – говорить MOROZOVA.

Співачка MOROZOVA / Пресслужба

Особливістю відео стало те, що співачка доповнила відеороботу своїм живим співом, щоби передати власні непідробні емоції та глибинні почуття.

Символічно, що у день зйомки кліпу сама природа підлаштувалася під настрій пісні. Небо затягнулося хмарами, а на вулиці був туман. Саме це відчуває всередині кожна пара, коли їх розлучають обставини.

Я присвячую свою пісню усім жінкам та чоловікам, які не можуть бути разом у цей тяжкий час. Їхній внутрішній стан відображає всю суть переживань і щирості почуттів. Пари, які з волі долі повинні бути разом, але так далеко один від одного. Навіть той, хто зараз далеко, може бути поруч, якщо він у твоєму серці, – ділиться MOROZOVA.