Донька колишнього вокаліста гурту «4 Королі» та «NZK» записала трек з батьком

Молода співачка Марія Семенова виступає під іменем MariSem. Сьогодні побачив світ її новий сингл «Краплі», який співачка записала в дуеті зі своїм батьком Сергієм Семеновим, учасником гуртів «4 Королі» та «NZK».

За словами юної артистки, цей трек відгукнеться усім дітям, які зараз тяжко переживають розлуку зі своїми татами, адже війна розлучила багаточисельні сім'ї.

«Краплі» – дуже особиста робота, адже заспівати дуетом з батьком завжди було моєю мрією, – коментує співачка. – Цей трек розповідає історію довгої розлуки та такої довгоочікуваної зустрічі доньки з татом.

Зростаючи в родині музикантів, Марі ще у вісім років вирішила, що своє життя вона хоче присвятити саме музиці. Коли майбутній співачці виповнилося дев’ять – вона потрапила в дитячий колектив «Фабрика Естради», заснований заслуженою артисткою України Тетяною Піскарьовою. Саме там Марі згодом отримала перший досвід виступів та здобуває базові музичні навички.

У віці 14 років, заручившись підтримкою творчої команди на чолі з музичним продюсером та колишнім солістом гурту «NewZCool» Василем Котляровим, Марі почала писати власні пісні. Повномасштабне вторгнення росії в Україну внесло корективи в творчість виконавиці, проте Марі обрала продовжити втілювати свою мрію в життя попри все.

На початку 2022 року співачка дебютувала з піснею «Останній дзвоник», яку вона присвятила українським дітям, постраждалим від війни. Крім того, Марі продовжує профільне навчання та готує до випуску наступні студійні роботи.

Новий сингл «Краплі» співачка записала в дуеті зі своїм батьком, вокалістом Сергієм Семеновим, колишнім учасником гуртів «4 Королі» та «NZK».