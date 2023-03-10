Донька колишнього вокаліста гурту «4 Королі» та «NZK» записала трек з батьком
Молода співачка Марія Семенова виступає під іменем MariSem. Сьогодні побачив світ її новий сингл «Краплі», який співачка записала в дуеті зі своїм батьком Сергієм Семеновим, учасником гуртів «4 Королі» та «NZK».
«Краплі» – дуже особиста робота, адже заспівати дуетом з батьком завжди було моєю мрією, – коментує співачка. – Цей трек розповідає історію довгої розлуки та такої довгоочікуваної зустрічі доньки з татом.
Зростаючи в родині музикантів, Марі ще у вісім років вирішила, що своє життя вона хоче присвятити саме музиці. Коли майбутній співачці виповнилося дев’ять – вона потрапила в дитячий колектив «Фабрика Естради», заснований заслуженою артисткою України Тетяною Піскарьовою. Саме там Марі згодом отримала перший досвід виступів та здобуває базові музичні навички.
У віці 14 років, заручившись підтримкою творчої команди на чолі з музичним продюсером та колишнім солістом гурту «NewZCool» Василем Котляровим, Марі почала писати власні пісні. Повномасштабне вторгнення росії в Україну внесло корективи в творчість виконавиці, проте Марі обрала продовжити втілювати свою мрію в життя попри все.
На початку 2022 року співачка дебютувала з піснею «Останній дзвоник», яку вона присвятила українським дітям, постраждалим від війни. Крім того, Марі продовжує профільне навчання та готує до випуску наступні студійні роботи.
Новий сингл «Краплі» співачка записала в дуеті зі своїм батьком, вокалістом Сергієм Семеновим, колишнім учасником гуртів «4 Королі» та «NZK».