Юрій Великий з великою сольною програмою «Душевно, по-домашньому»
12 березня. Київ. Благодійний концерт найкращого пародиста країни – Юрія Великого.
Юрій Великий – гуморист, пародист, людина-емоція, буря, просто божевілля. Актор і автор студії «Квартал 95», відомий своїми гострими пародіями на найдовбанутіших політиків сьогодення (це ми про Пуйла, Дона та Бульбокороля якщо шо).
12 березня чекайте багаж влучного сарказму й гумору – нову концертну програму «Душевно, по-домашньому». Крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юри – окремим тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і може у цю мить Юра придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь. А з почуттям гумору в українців завжди було відмінно. Приходьте зарядитись гарним настроєм і допомогти нашим захисникам!
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Meet & Greet — ексклюзивна зустріч з Юрієм Великим для обмеженої кількості щасливчиків. Перед концертом артист проведе зустріч із глядачами: фото, автографи, спілкування, вручення подарунків та сувенірів від шанувальників творчості артиста.
УВАГА! Квиток на Meet & Greet дійсний лише разом із квитком на концерт.
Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України». Івент відбудеться у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 3-му поверсі КВЦ «Парковий», з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, парковкою на вулиці та на даху будівлі. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів, та інформацією про благодійні організації-партнери.
У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено. Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.
- Що: Юрій Великий з програмою «Душевно, по-домашньому»
- Де: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а
- Коли: 12 березня, о 18:00
- Квитки: https://bit.ly/YuriyVelyky1203
- Телефон для довідок: 050 471 23 28
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