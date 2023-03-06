Юрій Великий з великою сольною програмою «Душевно, по-домашньому»

PR 6 марта 2023 11:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Юрій Великий з великою сольною програмою «Душевно, по-домашньому»
Гуморист Юрій Великий
Пресслужба

12 березня. Київ. Благодійний концерт найкращого пародиста країни – Юрія Великого.

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Це велике сольне шоу Юрія Великого  входить у серію благодійних подій від «Квартал-Концерту» у КВЦ Парковий. Закуповуємо дрони та пікапи захисникам у Бахмут за кошти з ваших квитків. Долучайтеся! Конгресно-виставковий центр «Парковий» (Паркова дорога, 16а), початок о 18:00.  

Юрій Великий – гуморист, пародист, людина-емоція, буря, просто божевілля. Актор і автор студії «Квартал 95», відомий своїми гострими пародіями на найдовбанутіших політиків сьогодення (це ми про Пуйла, Дона та Бульбокороля якщо шо). 

12 березня чекайте багаж влучного сарказму й гумору – нову концертну програму «Душевно, по-домашньому». Крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юри – окремим тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і може у цю мить Юра придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь. А з почуттям гумору в українців завжди було відмінно. Приходьте зарядитись гарним настроєм і допомогти нашим захисникам!

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Meet & Greet — ексклюзивна зустріч з Юрієм Великим для обмеженої кількості щасливчиків. Перед концертом артист проведе зустріч із глядачами: фото, автографи, спілкування, вручення подарунків та сувенірів від шанувальників творчості артиста. 

УВАГА! Квиток на Meet & Greet дійсний лише разом із квитком на концерт.

Гуморист Юрій Великий / Пресслужба

Партнери  заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України». Івент  відбудеться у зручному сучасному  концертно-конгресному залі на 3-му поверсі КВЦ «Парковий», з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, парковкою на вулиці та на даху будівлі. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів, та інформацією про благодійні організації-партнери. 

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КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення,  обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.  

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено. Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

  • Що: Юрій Великий з програмою «Душевно, по-домашньому»
  • Де: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а
  • Коли: 12 березня, о 18:00
  • Квитки: https://bit.ly/YuriyVelyky1203
  • Телефон для довідок: 050 471 23 28

Нагадаємо, 

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