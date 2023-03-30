Українські рокери присвятили трек втраті найближчих

30 марта 2023 11:27 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Українські рокери присвятили трек втраті найближчих
Українські рокери присвятили трек втраті найближчих
Пресслужба

Гурт NOAPOLOGY випустив свій другий авторський трек Deadhearted. Вони присвячують його тим, хто розсварився з найближчими через їх соціальну та політичну позицію.

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NOAPOLOGY - авторський проєкт кавер-гурту Sershen&Zarítskaya, що був заснований у 2014 році. Яскравий бенд, який одночасно робив кавери на KISS і Дуа Ліпу, AC/DC і Леді Гагу, швидко вистрелив серед фанатів рок-музики. Їх добре знали не тільки в Україні, а і за її межами, а кожен новин кавер набирав мільйони переглядів. Восени музикант перейменувалися і випустили першу авторську пісню ASHES, кліп на яку відзняв зняв Дмитро Шмурак - режисер, який створив спільне відео Еда Ширана і гурту Антитіла.

Сьогодні вийшов їх другий трек Deadhearted

Цей трек - розмова з тими, хто відвернувся від нас в найскладніші, найбільш трагічні та болючі моменти нашого життя. Про тих, до кого ми не змогли достукатися в той час, ми потребували їх найбільше. Війна згуртувала українців і світ побачив, яка ми єдина і незламна нація. Але близькі та рідні деяких людей обрали підтримати зло. Ця пісня - про нестерпний біль від втрати контакту та взаєморозуміння з такими людьми.

Відео знімали в студії звукозапису Звукоцех  на кіностудії імені Довженка. Режисер відео - Андрій Калугін, який багато разів допомагав гурту екранізовувати їх кавери, а також зняв відео на акуcтичну версію дебютного синглу Ashes. 

Ми витратили на зйомку менше, ніж півдня. Для цього треку не хотілося пафосного кліпу, хотілось, щоб вся увага загострилася на темі пісні. Щоб люди почули сенс, бо зараз це напрочуд важливо.

Зараз NOAPOLOGY активно працюють над новими піснями, готуються до зйомок двох відео. А після двох синглів в їх планах видати полвноцінний альбом. 

Склад гурту:
Дар’я Зарицька — вокал
Сергій Сершень — гітара
Олександр Штурмак — бас 
Дмитро Кім — барабани

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