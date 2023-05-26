Учасник Голосу країни випустив трек-маніфест про силу кохання: «Якби не ти»

Учасник Голосу країни Максим Бородін випустив трек «Якби не ти»

Український співак та півфіналіст «Голосу країни -12» Максим Бородін випустив потужний трек «Якби не ти», що проникає у душу. Голос, що викликає мурашки по тілу та посил, який відгукнеться у серці кожного ще з першої ноти.

«Якби не ти» – про силу кохання тих, хто поруч. Це маніфест почуттів, які змінюють життя, додаючи йому зміст. Адже навіть у найважчі моменти нашого життя, слово «кохаю» може зцілити, подарувати віру, обезболити, та змусити захищати тих, хто його промовляє.

Максим Бородін має прекрасну сім’ю – троє чудових доньок та люблячу дружину. Співак не з чуток знає про те, наскільки потужною є сила кохання, адже заради своїх дівчат він готовий на все.

Моя дружина та діти є основною цінністю та потребою. Без них я слабну, і мені важко назвати себе собою. З ними ж я можу хоч гори звернути. Кажуть: «Мій дім – моя фортеця», але чого він вартий без рідних людей? Я певен, що багато людей кохають, але бояться в цьому зізнатися, тому хочу нагадати про те, що поруч із коханими світ відчувається по-іншому, – поділився Максим.

Зараз Максим Бородін невпинно пише треки, заплановані вже наступні релізи. Артист сподівається, що його пісні підштовхнуть людей до дій.