Співачка YAROSA BURNOS презентує авторський міні-альбом "No more bias”

Разом із топ саунд-продюсерами України Олександром Сліпченком та Михайлом Бусіним артистка пробує себе в новому стилі та репрезентує свою творчість у іншому звучанні.

Це електро-поп, денс-ритми, що доповнюються східними мотивами. До релізу увійшло три англомовні треки “No more bias”, “Perfect match”, “Come with me”.

“Міні-альбом - це зміна напрямку моєї творчості. Невеликий експеремент із музичним стилем, ідеями тексту пісень, де я вперше стала автором, та візуальними образами для кліпу. На написання альбому мене надихнув штучний інтелект, інновації та те, як швидко вони змінюють звичне нам життя. “No more bias” - це про розрив шаблонів. Все, що раніше було основою втрачає сенс. Сенси не в суб'єктивному колективному рішенні авторітетів, а в об’єктивному баченні реальності в моменті», - ділиться співачка.

«No more bias» - це основний трек альбому, що отримав візуалізацію у вигляді кліпу, режисером якого стала сама співачка.

“Bias - це технічний термін в роботі зі штучним інтелектом. В перекладі означає “упередженість, тенденційність”. Коли в процесі створення штучного інтелекту користувачі зіштовхуються з необ’єктивністю відносно певних рішень. Технічно це вважається помилкою в роботі штучного інтелекту. Але ці помилки створені людиною, котра пише програму і вкладає своє «хибне» суб'єктивне ставлення до багатьох соціальних тем: релігія, расова приналежність, гендерні відносини…

«Ми на порозі великих змін, де вже всім стає зрозумілим, що життя не буде, як раніше. Відкрите серце «love in an open heart”, - стрічка з пісні, Гнучкість емоційного інтелекту, психіки та соціальних поглядів дає можливість легше адаптуватися до нової реальності. Але все одно, це дуже не легкий шлях і як ми бачимо навіть штучний інтелект не ідеальний і має здатність засуджувати. А яка вона, нова реальность без упереджень? Вільна?»