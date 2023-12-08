Співачка OLENA USENKO презентує нову пісню та казковий мультик про новорічне диво

Співачка OLENA USENKO презентує новорічну пісню “Щаслива ніч”.

Автором пісні виступила сама виконавиця разом із Єгором Горловим, з яким вони співпрацювали над піснею «ТАТУ», а також працюють над альбомом.

«Щаслива ніч» – це переосмислення співачкою найтеплішого та найказковішового свята – Нового року. За традицією, українці святкують це св’ято в родинному колі, вбирають ялинку, накривають святковий стіл і збираються разом із родичами та друзями коло столу. Саме про такі життєві та сімейні цінності співає OLENA USENKO.

Разом із піснею Олена презентувала анімоване відео, виконане в стилі новорічного казкового мультфільму. Відео пронизане теплом, добротою та сімейними цінностями. Прототипом героїв мультику стала Олена та її родина: брат, батьки, бабуся та дідусь. За сюжетом Олена з братом наряджають ялинку, мама готує, тато – обирає телевізійні програми, а дідусь із бабусею завітали до них у гості, щоби у родинному колі зустріти Новий рік.

Я мрію і вірю, що моя пісня «Щаслива ніч» об‘єднає усіх людей, і в кожній родині запанує щастя, любов та мир. Новий рік – час для дива. Тож хай велика мрія кожного українця здійсниться у новому році та усі рідні люди, які далеко, об‘єднаються за одним столом. Хай ця ніч стане для нас усіх щасливою.

Окрім родини Усенків, ще головним персонажем у відео є «Новорічна зірка», що є символом здійснення бажань, нашої віри в перемогу та нашої сильної єдиної України.

Саме родина співачки є символом єдиної та щасливої сім'ї, де в кожній оселі панує благополуччя, злагода та затишок. Єдине, чого не вистачає та що є новорічним бажанням кожної родини, – це мир.